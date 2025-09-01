'Ovo ću pamtiti cijeli život. Moja obitelj je u Hrvatskoj, ali kao da sam Brazilac'

Presica najnovijih sveameričkih prvaka u košarci bila je prilično vesela, naročito kada su u konferencijsku sobu utrčali članovi stručnog stožera i igrači. A oni su uletjeli s pjenušcem s kojim su zalili izbornika Acu Petrovića i suigrače Yaga Dos Santosa i Lucasa Diaza. Dakako, Petrovića to nije zasmetalo pa je posve mokar nastavio odgovarati na pitanja novinara. A njegov uvodni komentar u press sobi u Managui, nakon finalne pobjede nad Argetinom (55:47), bio je ovaj:

- U polufinalu smo protiv Amerikanaca imali vrlo zahtjevnu fizičku i emotivnu utakmicu a kada smo shvatili da ćemo u finalu igrati protiv Argentine znali smo da moramo krenuti od obrane.

No, Aco se nije uspio obraniti od slapova pjenušca s kojima je zaliven ali je, onako veseo, spremno nastavio pričati.

- Odlučili smo kontrolirati utakmicu s obranom. Argentinci su mladi ali vrlo talentirani a Kanada je u polufinalu na njih ušla s otvorenim gardom i izgubila. Imali smo mi priliku u ovoj utakmici otići i na "plus 15", Yago ih je htio odmah dovršiti, no ne ide to tek tako. Sretan sam jer je Brazil ovaj naslov osvojio na europski način. Ne možete vi u svakoj utakmici pogađati kao što smo mi pogađali u posljednjih 15 minuta polufinala protiv Amerikanaca. Naša obrana je danas bila impresivna i Argentinci nisu vidjeli koš.

Dodao je emotivni Petrović još nešto i o svojim osjećajima.

- Moja obitelj je u Hrvatskoj no ono što me čini ponosnim jest kakva smo mi združena obitelj bili u posljednjih 28 dana. A njih sam s momčadi proveo kao da sam Brazilac. Osjećao sam se članom te obitelji i to ću sjećanje ponijeti za cijeli život. I jako sam ponosan što sam trener ovih "klinaca".

Na presici su bili Yago Dos Santos (MVP turnira) i Lucas Dias i njihov hrvatski izbornik obojici je komplimentirao.

- Yago je zaslužio biti MVP a Caboclo članom najbolje petorke no ovaj čovjek ovdje poznaje košarku bolje nego ja - pokazao je Petrović na Lucasa Diasa i nazdravio gutljajem pjenušca.

- A sada mogu piti.

No, iz novinarskih redova stiglo mu je još pitanja na koja je odgovarao nekom mješavinom španjolskog i brazilskog a na pitanje na engleskom o najtežoj utakmicu na Prvenstvu odgovorio je ovako:

- Imam svoje specifično gledanje na turnir. Uoči utakmice s Amerikancima u skupini pričao sam s igračima jer smo bili u situaciji da možemo birati. S obzirom na to da su ovdje neka čudna pravila pa vi i u četvrtfinalu igrate sa suparnikom iz skupine mi bismo, da smo Amerikance pobijedili u skupini, s njima igrali i u četvrtfinalu. I ja sam donio odluku.

A odluka je očito bila da se ne njegovi igrači ne ubijaju protiv Amerikanaca u toj utakmici u skupini i da sačuvaju snagu za četvrtfinalni ogled s Dominikanskom Republikom.

- Uh, to je bila jako teška utakmica za mene. Da smo izgubili ja bih bio mrtav trener, ne bih smio otići u Brazil, svi bi me htjeli ubiti. Da, za mene je ta pobjeda predstavljalo veliko olakšanje. A kad smo u polufinalu pobijedili Amerikance osjećao sam da smo pobjednici, dakako, ako odigramo ovakvu obranu protiv Argentine jer smo bolji sastav od njih - kazao je Petrović.