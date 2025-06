Hrvatska zatrpana ukrajinskim jajima, suncokretovim uljem...

U prva četiri mjeseca ove godine Hrvatska je bila najveći uvoznik ukrajinskih jaja od svih članica EU. Uvezli smo ih čak 6755 tona (oko 430 milijuna jaja!) od oko 26 tisuća tona, koliko ih je plasirano na EU tržištu, što čini čak 70% ukupne domaće proizvodnje, doznajemo od direktora Croatiastočara Branka Bobetića. Bobetić upozorava kako je to samo jedan od problema proizašlih iz privremenog ukidanja carina i kvota na ukrajinski poljoprivredni izvoz u EU (žitarice, kukuruz, jaja i perad...) od sredine 2022., nakon ruske invazije na tu zemlju. Od 6. lipnja ponovno su u primjeni carine i kvote na uvoz iz Ukrajine, no poljoprivrednici diljem EU strepe i od novoga dugoročnog sporazuma EU i Ukrajine o kojemu se pregovara od 2. lipnja i, prema riječima europskog povjerenika za poljoprivredu Christophe Hansena, očekuje se da će biti sklopljen već do kraja ljeta. Kakav će se balans postići, tek treba vidjeti. No činjenica je da je, prema dostupnim podacima, uvoz ukrajinskog šećera u EU narastao na 400.000 tona u sezoni 2022./2023., a iduće sezone premašio i 500.000 tona, što je višestruko iznad prijeratne kvote od samo 20.000 tona.