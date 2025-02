Hrvatska proglašena za najsigurniju zemlju u Europi po jednoj kategoriji, nećete vjerovati tko je na zadnjem mjestu

Hrvatska je drugu godinu za redom proglašena najsigurnijom zemljom u Europi za noćne šetnje, prema portalu za statistiku World of Statistics. Na drugom je mjestu po sigurnosti Slovenija, na trećem Island... Popis ima 41 europsku zemlju, a rangirane su prema tome koliko je sigurno u određenoj državi sâm šetati noću. Od susjednih zemalja, recimo da je Crna Gora zauzela 11 mjesto, Srbija 15., a Bosna i Hercegovina je na 26. mjestu. Što se tiče manje sigurnih zemalja, to su Švedska, Velika Britanija, Belgija, Bjelorusija, a kao najopasnija zemlja za šetnju po noći proglašena je Francuska, koja se našla na posljednjem mjestu. Pri kraju ljestvice je i Njemačka (29.).

Safety walking alone during night in Europe (from more safe to less safe):



1. Croatia 🇭🇷

2. Slovenia 🇸🇮

3. Iceland 🇮🇸

4. Georgia 🇬🇪

5. Switzerland 🇨🇭

6. Czech Republic 🇨🇿

7. Denmark 🇩🇰

8. Estonia 🇪🇪

9. Finland 🇫🇮

10. Netherlands 🇳🇱

11. Montenegro 🇲🇪

12. Austria 🇦🇹…