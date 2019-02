Hrvatska pošta: Bulj iznosi neosnovane optužbe

Hrvatska pošta oglasila se povodom izjava saborskog zastupnika Mosta Mire Bulja koje nazivaju neosnovanim optužbama.

"S obzirom na brojne pokušaje opstrukcije poslovne transakcije od strane saborskog zastupnika, gospodina Bulja, primorani smo reagirati na njegove neosnovane optužbe. Hrvatska pošta upravlja imovinom s potpunom poslovnom odgovornošću. Prozivke saborskog zastupnika g. Bulja o transakciji tvrtke HP Produkcija d.o.o. primjeri su nedostatka poznavanja poslovanja, trendova na hrvatskom, ali i globalnom poštanskom tržištu te nepoznavanja PAYTV tržišta. Nazivanje samog procesa „kriminalnim“ je dokaz da g. Bulj olako izriče ozbiljne optužbe", navode iz Hrvatske pošte.

"Pokušaji opstrukcije poslovne odluke za prodaju tvrtke/proizvoda koji je Hrvatska pošta od samog osnivanja pa do pozicioniranja i upravljanja uslugom financirala isključivo iz vlastitog poslovanja, su se temeljile na praznim frazama koje gospodin Bulj uporno pokušava plasirati. Nigdje nije navedena činjenica da se u uslugu ulagalo godinama i to svim raspoloživim kapacitetima trgovačkog društva (ne iz državnog budžeta), no oni nažalost nisu dovoljni za sam razvoj usluge, a Hrvatskoj pošti se daljnja ulaganja u evotv nisu isplatila. Zašto? Jer nam PAYTV nije core business. Svake godine evotv usluga Hrvatskoj pošti je generirala minus od 20 milijuna kuna. Menadžment Hrvatske pošte smatra da je ovo bio najbolji trenutak za prodaju, obzirom da je usluga dovedena na najvišu razinu do koje smo je mogli razviti", stoji u priopćenju.

Poručuju da je činjenica kako je proces prodaje poslovno i zakonski transparentno vođen na način da su svi potencijalni kupci imali ravnopravan položaj te da se ishodila suglasnost nadležnih tijela.

"Otvara se pitanje da li bi zastupniku Bulju bila draža činjenica da se evotv kao usluga ugasila i ukinula, umjesto da je Hrvatska pošta ostvarila kvalitetan poslovni dogovor te se i tim sredstvima okreće onome što joj je temeljno poslovanje te izvršava svoju misiju - Hrvatska pošta - građanima na usluzi?", poručuju iz Hrvatske pošte.

Hrvatska pošta također je priopćila kako je danas zaključila transakciju s Hrvatskim Telekomom te stekla gotovo 40% udjela u HP Mostaru. Transakcija prodaje HP Produkcije uključuje plaćanje kupovne cijene dijelom u novcu, a dijelom stjecanjem određenih nekretnina, kao i stjecanjem vlasničkog udjela Hrvatskog Telekoma od 30,29% u HP Mostar na Hrvatsku poštu.

"Time Hrvatska pošta sukladno strategiji Pošta2022. ostvaruje svoje ciljeve jačanja temeljnog poslovanja, konkretno poštanske i logističke djelatnosti te pozicioniranje kao regionalnog lidera. Stjecanjem nekretnina od Hrvatskog Telekoma na atraktivnim lokacijama u Zadru i Puli Hrvatska pošta postaje vlasnik čitavih kompleksa što povećava raspon budućih namjena i fleksibilnost korištenja bez ograničenja dosadašnjeg suvlasništva. Stjecanjem nekretnine u Velikoj Gorici, u neposrednoj blizini Novog sortirnog centra, Hrvatska pošta će prirodno nadopuniti svoje logističke kapacitete. Stjecanjem udjela u društvu HP Mostar na 37,24%, Hrvatska pošta ima za cilj osigurati transfer znanja i tehnologije te ukupnom sinergijom poštanskog i logističkog poslovanja ostvariti značajan iskorak na regionalno poštansko tržište", stoji u priopćenju.

Iz Hrvatske pošte ističu: „Jako smo zadovoljni ovom poslovnom transakcijom. Nadamo se da će novi vlasnik uspješno razvijati evotv uslugu te da će korisnici biti zadovoljni kvalitetom te usluge. Hrvatska pošta sukladno strategiji Pošta2022. ostvaruje svoj daljnji organski rast, prije svega osnažujući temeljno poslovanje tvrtke, a istovremeno aktivno istražuje potencijale anorganskog rasta. Naša je misija Hrvatska pošta - građanima na usluzi te ćemo sve naše projekte snažno usmjeriti prema cilju da naše usluge budu po mjeri naših korisnika.“