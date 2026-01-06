FOTO Snijegom okovana Europa smrzava se pod arktičkim valom: Promet je paraliziran, otkazano na stotine letova

Snijeg, led i niske temperature izazvali su ozbiljne poremećaje u prometu diljem zapadne Europe, s velikim problemima u Francuskoj, potpunom obustavom željezničkog prometa u Nizozemskoj te izvanrednim zimskim uvjetima u Velikoj Britaniji. U regiji Île-de-France, nakon obilnih snježnih padalina u ponedjeljak, led je jutros dodatno otežao kretanje, piše francuski list Le Figaro. Javni prijevoz suočava se s velikim prekidima, dok je 26 departmana i dalje pod narančastim meteorološkim upozorenjem. Prijevoznici su pozvali građane da ograniče putovanja i prije polaska provjere stanje u prometu.

Autobusni promet u pariškoj regiji djelomično je ili potpuno obustavljen na više linija, a Meteo-France upozorava da jutarnje temperature između -7 i -3 stupnja dodatno povećavaju rizik od poledice. U Parizu je jučer palo oko četiri centimetra snijega, a prometne gužve dosegnule su vrhunac.

U Nizozemskoj je željeznički promet u potpunosti obustavljen. Nacionalna željeznička kompanija NS priopćila je da zbog snijega i temperatura ispod nule ne prometuje nijedan vlak, najmanje do jutarnjih sati. Na amsterdamskom aerodromu Schiphol zrakoplovna kompanija KLM otkazala je najmanje 300 letova, dok zimski uvjeti već peti dan zaredom remete rad jednog od najvećih europskih zračnih čvorišta.

Teški zimski uvjeti zahvatili su i Veliku Britaniju. Arktički val donio je snijeg, susnježicu i tuču, uz upozorenja da bi temperature mogle pasti i do -12 stupnjeva. Otkazani su brojni letovi, željeznički promet je poremećen, a stotine škola su zatvorene. U pojedinim dijelovima Škotske palo je više od 50 centimetara snijega, dok su žuta upozorenja zbog snijega i leda na snazi širom Škotske, Sjeverne Irske i sjevera Engleske, piše Guardian.

Meteorološke službe upozoravaju da bi se nepovoljni vremenski uvjeti mogli nastaviti i u idućim danima, uz nove snježne oborine, poledicu te povećan rizik od jakog vjetra i obilnih kiša. Zimski val zahvatio je i srednju te jugoistočnu Europu. U Mađarskoj su hladnoća i obilne snježne padaline uzrokovali ozbiljne poteškoće u prometu, osobito na cestama i u planinskim područjima, dok se u Bugarskoj snijeg otapa, ali i daje puše jak vjetar

U Mađarskoj je željeznički promet usporen, a dio linija zamijenjen je autobusima, prenosi agencija MTI. Na mnogim cestama ima bljuzgavice i snijega, a vidljivost je smanjena. Sjeverozapadni vjetrovi dodatno pogoršavaju stanje stvarajući snježne nanose, dok se u južnim dijelovima zemlje do sutra očekuje između 20 i 30 centimetara novog snijega. Mađarska meteorološka služba HungaroMet izdala je narančasto upozorenje za županije Baranju i Bač-Kiškun.

U Grčkoj se, pak, očekuju lokalno obilne kiše i oluje, osobito na Jonskim otocima, u Epiru, zapadnoj središnjoj Grčkoj, na Peloponezu te u istočnoj Makedoniji i Trakiji, piše Kathimerini. Pet regija nalazi se pod crvenim upozorenjem, a civilne vlasti pozvale su građane da ograniče putovanja. Temperature u većini područja kreću se između 17 i 21 stupanj, dok su sjeverozapadni krajevi osjetno hladniji.