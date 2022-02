Hrvatska na cijepljenju Rusa zaradila 10 milijuna eura

Hrvatski je turizam od listopada naovamo dobio poklon od oko 35.000 turista i gotovo 130.000 noćenja. Sreća da neplanirano ugoste turiste u mrtvoj sezoni poslužila je uglavnom zagrebačke domaćine, a neočekivani gosti stigli su iz Rusije u sklopu takozvanih tura za cijepljenje.

Među više od 50.000 stranaca koji su se cijepili u našoj zemlji oni čine apsolutnu većinu, a po svoju EU ulaznicu dolaze iz Moskve, St. Peterburga, Voronježa... Ruski poslovni ljudi, osobe koje imaju rodbinu u europskim zemljama ili jednostavno zaljubljenici u putovanja ne žele se gnjaviti testiranjem, na koje su "osuđeni" budući da im potvrda o cijepljenju Sputnikom u Europi ne vrijedi, pa ih se sreće na Zagrebačkom velesajmu u redovima za Pfizer, Modernu ili Johnsons.

U prosincu i siječnju gotovo svaki drugi ruski gost čekao je treću dozu, ali pravila su se promijenila i više ne postoji mogućnost da se nakon Sputnika busteriraju zapadnjačkim cjepivima.

Uzimaju vozače, prevoditelje

I dalje, međutim, stižu zainteresirani za prvu i drugu dozu.

– U Rusiji se brzo pročulo da se stranci mogu cijepiti u Hrvatskoj i takva su putovanja počela već lani u rujnu. Kulminacija je bila kad se krajem prošle godine ukazala mogućnost da kombiniraju Sputnik s Pfizerom ili Modernom kao trećom dozom. To je za Ruse bilo idealno, potvrda o cijepljenju Sputnikom služila im je u Rusiji, a booster doza za putovanja u Europi. Kako više nemaju tu mogućnost, vjerujem da će se dolasci zbog cijepljenja malo prorijediti – kaže Rajko Ružička, direktor predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Moskvi.

No već su se i proteklih mjeseci ruski gosti iskazali. U siječnju ih je, recimo, bilo 7382, što je u odnosu na siječanj 2019. rast od čak od 553 posto. Slične su usporedbe i za lanjski prosinac, studeni ili listopad s tim mjesecima 2019., a s plusevima je počela i veljača. U prvom tjednu ovog mjeseca Rusa je bilo 194 posto više nego u istom tjednu spomenute 2019. Inače, obično ne ostaju dulje od tri, četiri dana (izuzetak su oni koji ostanu tjednima čekajući drugu dozu), a agencijski aranžman stoji ih petstotinjak eura.

Samo od početka 2022. ostvarili su 25.000 noćenja, od čega u Zagrebu oko 15.000 i prihodi od tura za cijepljenje posljednjih mjeseci vrte se, ako su po danu trošili bar približno kao 2017. za kada postoje zadnji podaci, oko deset milijuna eura. U zagrebačkoj Esplanadi kažu da su im Rusi u zadnjem mjesecu 2021. bili drugi po brojnosti, a u siječnju 2022. i najbrojniji gosti.

Pri tome, u siječnju ih je u tom hotelu bilo deset puta više nego u siječnju 2019., dok su u prosincu bili čak 13 puta brojniji. Većina Rusa koji na cijepljenje dolaze individualno odsjeda upravo u Esplanadi i drugim zagrebačkim hotelima visoke kategorije. Ne štede pa nerijetko unajmljuju vozača, prevoditelja, asistenta...

– Da, to su dobrostojeći Rusi koje ne zanimaju grupna putovanja. U prosincu ih je bilo dosta kojima je booster doza trebala za skijanje u Švicarskoj ili Italiji. U Zagrebu ostanu nekoliko dana, izlaze na ručkove, večere, razgledaju grad, a mi ih nastojimo uvjeriti i da odu na neki izlet, do Plitvica ili slično. Unutrašnjost Hrvatske poprilična im je nepoznanica, za naše more znaju, ali Zagreb još uvijek ne doživljavaju kao atraktivnu i tipičnu europsku metropolu – otkriva Iris Domazet, vlasnica agencije Adriatic Concierge, koja očekuje pad interesa i s proljepšanjem vremena te, kako se svi nadamo, padanjem broja zaraženih.

Izostanak bi se osjetio

Neki koji su tek zahvaljujući koroni i cijepljenju otkrili Hrvatsku možda se vrate i na ljetovanje. Hrvatska u toj dalekoj zemlji dobro kotira, već je lani stiglo 145.000 ruskih gostiju i devet tisuća manje nego 2019. Ove bi godine, prema trenutačnom zanimanju, mogao biti prebačen ne samo taj rezultat nego i broj iz najbolje sezone ikad, prije viza, kad su hrvatski domaćini ugostili 197.000 Rusa. Na ove ambicije, istina, sjenku bacaju ukrajinsko-ruski prijepori i zveckanje oružjem, no direktor HTZ-a u Moskvi R. Ružička kaže da ratni scenarij u ruskim turističkim krugovima uopće nije tema.

– Rusi putuju i sada, a normalno planiraju i sva druga putovanja u ovoj godini. Javnost se općenito ne bavi previše aktualnim odnosima i situacijom oko Ukrajine. Prosječni građani misle da je to sve prenapuhano i da će se diplomacija pobrinuti da ne dođe do eskalacije sukoba. Nadam se da su u pravu i da možemo očekivati nastavak rasta posjeta i iz Rusije i iz Ukrajine – kaže Ružička.

Iz te dvije zemlje lani je bilo 300.000 turista i njihov izostanak itekako bi se osjetio.