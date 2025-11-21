Hrvatska među 15 zemalja pod pritiskom EU: Rok za prenošenje direktiva istječe

Europska komisija uputila je u petak Hrvatskoj dvije službene opomene u okviru postupka povrede prava Europske unije.

Komisija je poslala službenu opomenu svim državama članicama, osim Češkoj, jer su propustile dostaviti informacije o potpunom prenošenju izmijenjene direktive o energetskoj učinkovitosti. Direktiva je usvojena 2023. godine, a države članice morale su obavijestiti o prenošenju direktive u svoja zakonodavstva do 11. listopada 2025., osim nekih specifičnih odredbi, poput onih o izvješćivanju, koje su imale određene rokove.

Prema novim pravilima države članice dužne su postići cilj o smanjenju potrošnje energije od 11,7 posto do 2030. godine u usporedbi s projekcijama iz 2020. U direktivama se također zahtijeva od zemalja članica da osiguraju da javni sektor bude predvodnik u štednji energije, smanjujući vlastitu konačnu potrošnju energije za 1,9 posto svake godine, u usporedbi s razinama iz 2021. i obnavljajući najmanje 3 posto javnih zgrada godišnje.

Hrvatska je u skupini od 15 država članica koje su dobile službenu opomenu jer nisu u potpunosti prenijele u nacionalno zakonodavstvo izmjene direktive o obnovljivim izvorima energije. Te izmjene sadrže popis sirovina koje se uglavnom koriste za proizvodnju bioplina i naprednih biogoriva te drugih biogoriva. Ta goriva imaju bolji utjecaj na okoliš od konvencionalnih biogoriva, poput biogoriva proizvedena od usjeva za hranu i stočnu hranu.

Izmjene direktive trebale su biti prenesene u nacionalna zakonodavstva do 14. rujna 2025. Do danas 15 država članica nije poslalo obavijest da su u potpunosti prenijele te izmjene stoga im Komisija šalje službene opomene. Sada imaju dva mjeseca da odgovore, dovrše prenošenje i obavijeste Komisiju. U nedostatku zadovoljavajućeg odgovora, Komisija može odlučiti izdati obrazloženo mišljenje.

Postupak povrede prava EU-a ima tri koraka. Prvi je slanje službene opomene, a ako se stvar ne riješi tom opomenom šalje se obrazloženo mišljenje u kojem se traži da se osigura sukladnost sa zakonodavstvom Unije. Ako država članica još uvijek ne surađuje, Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije. Većina se slučajeva riješi prije upućivanja Sudu.