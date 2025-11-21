Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
EU PRITISAK NA ITALIJU

EU konačno reagira na Italiju: Godinama ignorirali tisuće hrvatskih prijava zbog radijskih smetnji

pixabay
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
21.11.2025.
u 13:16

“Italija nije poduzela dovoljne administrativne mjere za uklanjanje štetnih smetnji koje uzrokuju talijanski radio odašiljači u FM pojasu u susjednim državama,” objašnjava Komisija.

Europska komisija je u petak napokon pokrenula postupak protiv Italije zbog ometanja radijskih i televizijskih programa u susjednim zemljama Hrvatskoj, Francuskoj, Malti i Sloveniji.

Komisija je u ovomjesečnom paketu povreda prava EU-a poslala službenu opomenu Italiji zbog nepoštivanja europskih propisa o elektronskim komunikacijama.

“Italija nije poduzela dovoljne administrativne mjere za uklanjanje štetnih smetnji koje uzrokuju talijanski radio odašiljači u FM pojasu u susjednim državama. Smetnje se protežu na francuski, hrvatski, malteški i slovenski teritorij i sprječavaju odašiljače u tim zemljama da koriste radiospektar u FM pojasu za svoje nacionalne FM radio kanale”, navodi Komisija.

Slanje službene opomene prvi je korak u postupku povrede prava EU-a. Italija sada ima dva mjeseca za odgovor na opomenu i u slučaju nezadovoljavajućeg odgovora, Komisija može odlučiti izdati obrazloženo mišljenje, što je drugi korak i posljednji prije slanja tužbe Sudu EU-a.

Hrvatska regulatorna agencija HAKOM, u čijoj je nadležnosti mjerenje i bilježenje smetnji na frekvencijama radijskih i televizijskih postaja, u posljednjih više od 15 godina uputila je tisuće prijava talijanskoj administraciji tražeći prekid ometanja radijskih i tv programa, koje su ostali bez odgovora.

Ključne riječi
HAKOM Hrvatska radijske smetnje Europska komisija Italija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Vladimir Grošić doveden u USKOK na ispitivanje
Premium sadržaj
ISTRAGA PROTIV 8 OSOBA I 8 TVRTKI

Grošića sumnjiče da je odobravao fiktivna plaćanja, glavnu sestru da je dobila 55.890 eura, a Rodića i Domitrovića da su kupovali nekretnine

USKOK Grošića sumnjiči za zloporabe položaja i nezakonito pogodovanje koje je počinio od početka 2023. do 29. listopada 2025. prilikom adaptacije dnevne bolnice u Klinici za psihijatriju. Dosjetio se naime, s Rodićem, kako se sumnja, da se ti radovi, vrijedni oko dva milijuna eura, koji su trebali biti predmet jedinstvene javne nabave, rascjepkaju na 66 manjih pojedinačnih postupaka jednostavne nabave

Učitaj još

Kupnja