Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
LOŠA PORUKA

Hrvatska liječnička komora: Slučaj Beroš zgrozio je hrvatske liječnike

Zagreb: Ministar Vili Beroš, ministar Marin Piletić i predsjednik sindikata Zajedno Krunoslav Kušec dali su izjave za medije nakon sastanka
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Romana Kovačević Barišić
08.10.2025.
u 15:54

Takva praksa iznimno je loša poruka, kako za javnost i pacijente, tako i za liječnike i sve zaposlene u sustavu koji svojom stručnošću i predanošću svakodnevno doprinose što kvalitetnijoj zdravstvenoj skrbi za pacijente, priopćili su iz Hrvatske liječničke komore.

Hrvatska liječnička komora podsjeća kako zdravstveni sustav mora počivati na profesionalnosti, etičnosti i povjerenju javnosti, a ne na političkom utjecaju i kadrovskim pogodovanjima. Svako zapošljavanje ili imenovanje u zdravstvu koje se percipira kao politički motivirano, osobito kada je riječ o osobama protiv kojih se vode kazneni postupci, narušava ugled liječničke profesije i povjerenje pacijenata u sustav javnog zdravstva. Takva praksa iznimno je loša poruka, kako za javnost i pacijente, tako i za liječnike i sve zaposlene u sustavu koji svojom stručnošću i predanošću svakodnevno doprinose što kvalitetnijoj zdravstvenoj skrbi za pacijente, priopćili su iz Hrvatske liječničke komore.

"Slučaj uhićenja i podizanja optužnice protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša zbog vrlo ozbiljnih optužbi da je sudjelovao u korupciji i namještanju javnih natječaja prilikom nabave medicinske opreme zgrozio je hrvatske liječnike", kažu iz Komore. 

HLK napominje da Beroš ima važeću liječničku licencu tj. odobrenje za samostalan rad koje važi od 20. prosinca 2020. do 20. prosinca 2026. Beroš je u razdoblju od 20. prosinca 2014. do 20. prosinca 2020. za obnovu licence prikupio potreban broj bodova propisanih Pravilnikom o trajnoj medicinskoj izobrazbi liječnika. Liječnička licenca važi 6 godina, a za njezinu obnovu potrebno je da liječnik u prethodnih šest godina prikupi najmanje 120 bodova u procesu medicinske izobrazbe.
Vili Beroš izabran za novog neurokirurga u Vinogradskoj?
Ključne riječi
Vili Beroš Hrvatska liječnička komora

Komentara 7

Pogledaj Sve
AP
APšape
16:30 08.10.2025.

Nažalost sve što radi politika u Hrvatskoj je loša poruka.

Avatar Briselko
Briselko
16:18 08.10.2025.

Sve je jasno kao noć i dan - Beroš bi bio na socijalnoj skrbi da nije potencijalni Sabora član...

MA
Machak
16:36 08.10.2025.

Ma može on formalno imati štogod hoće, ali 7 godina nije operirao. Sedam godina! Kirurg mora svakodnevno raditi ako želi biti u tijeku i u formi i pratiti najnovije metode u struci. A radi se o najdelikatnijem organ, mozgu! Kako uopće može imati savjesti javiti se za takav posao? Ja mu u svakom slučaju ne bi htio biti prvi pacijent. A ni drugi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Pocela 7. sjednica Hrvatskoga sabora
2
Studija 'Demokracije nejednakosti – Tko (ni)je u Saboru?'

U Saboru nedostaje žena, nema mladih, a radnička klasa je nevidljiva

Arhetip saborskog zastupnika u trenutačnom sazivu je muškarac koji ima oko 52 godine, ima magisterij iz ekonomije, tehničkih znanosti ili obrazovanja, vjerojatno je obnašao izvršnu funkciju na lokalnoj razini prije ulaska u Sabor, gradonačelničku ili načelničku, dolazi iz "starije" političke stranke – iz kruga liberala, lijevog centra ili desnog centra, i karijerni je političar.

Učitaj još