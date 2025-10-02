Propalestinski prosvjednici u Europi u četvrtak su blokirali promet i uništavali trgovine i restorane nakon što su izraelske snage presrele flotilu humanitarne pomoći za Gazu. U Barceloni su prosvjednici razbijali i sprejem ispisivali antiizraelske slogane na izlozima trgovina i restorana, uključujući lanac kafića Starbucks, franšizu hamburgera Burger King i lanac supermarketa Carrefour, optužujući ih za sudioništvo u izraelskoj ofenzivi u Pojasu Gaze.

U Italiji su studenti okupirali sveučilišta, uključujući milansko Statale i rimsku La Sapienzu te automobilskim gumama blokirali pristup sveučilištu u Bologni, pokazala je video snimka. U Torinu su stotine ljudi blokirale promet na gradskoj obilaznici, izvijestile su novinske agencije. Talijanski sindikati pozvali su na opći štrajk u znak podrške flotili pomoći za Gazu, a očekuje se više od 100 marševa i skupova diljem zemlje.

FOTO/VIDEO Kaos na ulicama diljem Europe: Prosvjednici blokirali promet, uništavaju trgovine zbog Gaze

Talijanski ministar obrane Guido Crosetto kritizirao je nerede i divljaštvo koje su izazvali neki prosvjednici. "Vjeruje li doista itko da će blokiranje kolodvora, zračnih luka, autoceste ili uništavanje trgovina u Italiji donijeti olakšanje palestinskom narodu?" napisao je na X-u.

Diljem Europe tisuće prosvjednika izašle su na ulice Dublina, Pariza, Berlina i Ženeve kako bi osudili izraelsko presretanje flotile. Skupovi su se održali i u Buenos Airesu, Mexico Cityju i Karachiju.

Manifestation sur la place de la République ce soir à Paris suite à l'interception de la Flotille pour Gaza par Israël.#GlobalSumudFlotilla #FlotillaForGaza #Flotilla pic.twitter.com/JCXCfAxn7Q — Luc Auffret (@LucAuffret) October 2, 2025

Impresionante Berlin



Todas somos la #Flotilla

Todas somos #Gaza



Nadie quiere a Netanyahu

Nadie quiere a Israel genocida pic.twitter.com/uIec6x3evv — Maite con i latina🔻♀️ 🇵🇸 🌻 (@MaiteMNa) October 1, 2025