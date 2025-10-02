Naši Portali
HARAJU NEREDI

FOTO/VIDEO Kaos na ulicama diljem Europe: Prosvjednici blokirali promet, uništavaju trgovine zbog Gaze

Pro-Palestinian demonstrators protest to condemn the interception of some of the vessels of the Global Sumud Flotilla, in Barcelona
Foto: NACHO DOCE/REUTERS
VL
Autor
Vesna Klanac/Hina
02.10.2025.
u 21:51

Diljem Europe tisuće prosvjednika izašle su na ulice Dublina, Pariza, Berlina i Ženeve kako bi osudili izraelsko presretanje flotile.

Propalestinski prosvjednici u Europi u četvrtak su blokirali promet i uništavali trgovine i restorane nakon što su izraelske snage presrele flotilu humanitarne pomoći za Gazu. U Barceloni su prosvjednici razbijali i sprejem ispisivali antiizraelske slogane na izlozima trgovina i restorana, uključujući lanac kafića Starbucks, franšizu hamburgera Burger King i lanac supermarketa Carrefour, optužujući ih za sudioništvo u izraelskoj ofenzivi u Pojasu Gaze.

U Italiji su studenti okupirali sveučilišta, uključujući milansko Statale i rimsku La Sapienzu te automobilskim gumama blokirali pristup sveučilištu u Bologni, pokazala je video snimka. U Torinu su stotine ljudi blokirale promet na gradskoj obilaznici, izvijestile su novinske agencije.  Talijanski sindikati pozvali su na opći štrajk u znak podrške flotili pomoći za Gazu, a očekuje se više od 100 marševa i skupova diljem zemlje.

FOTO/VIDEO Kaos na ulicama diljem Europe: Prosvjednici blokirali promet, uništavaju trgovine zbog Gaze
Pro-Palestinian demonstrators protest to condemn the interception of some of the vessels of the Global Sumud Flotilla, in Barcelona
Talijanski ministar obrane Guido Crosetto kritizirao je nerede i divljaštvo koje su izazvali neki prosvjednici. "Vjeruje li doista itko da će blokiranje kolodvora, zračnih luka, autoceste ili uništavanje trgovina u Italiji donijeti olakšanje palestinskom narodu?" napisao je na X-u.

Diljem Europe tisuće prosvjednika izašle su na ulice Dublina, Pariza, Berlina i Ženeve kako bi osudili izraelsko presretanje flotile. Skupovi su se održali i u Buenos Airesu, Mexico Cityju i Karachiju.

Europa prosvjedi neredi pojas gaze Izrael flota

Avatar Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
22:11 02.10.2025.

ima boga..... dovukli ste ih sada ih bedinirajte....

SP
spezzii
22:10 02.10.2025.

Lako je razbijati po Europi. Zašto ne odu dolje braniti Stvar na licu mjesta?

HO
homofobic
22:18 02.10.2025.

U vezi nereda i razbijanja i pljackanja privatnog vlasnistva sirom Europe mozda bi gradanstvo trebalo poslusatu upute serifa Polk zupanije u Floridi: Ako netko napadne clanove vaseg kucanstva, obrta/trgovine, vas ili vase vlasnistvo upotrijebite varteno oruzje koje imate do krajnih granica zakona! Nemojte nas zvati ako se napadac jos mice!!!!! To je definicija nuzne obrane koja brani gradane a ne kriminalce!

