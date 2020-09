Hrvatska ispunila posljednji uvjet: Ukida se viza za SAD, evo kada odluka stupa na snagu

Desetljećima se uklanjalo prepreke

Ukidanje viza složeno je pitanje na kojemu Hrvatska radi desetljećima. Nakon rata, velika prepreka bile su putovnice izdane u konzulatima u BiH te sigurnosno pitanje koje se s njima povezivalo, a potom i ekonomski razlozi, kad se sumnjalo da će tražitelj ostati raditi u SAD-u, posebice oni koji su prijave predali u Srbiji i BiH. Kad je Hrvatska ušla u EU, postojala je mogućnost drukčijeg pristupa SAD-u. Europska komisija ima zakonsku obvezu uvesti mjere reciprociteta kao odgovor na odbijanje Washingtona da ukine vize svim državljanima EU, no to je neprestano odbijala učiniti, neuobičajenim tumačenjem regulative i rupama u zakonima kako ne bi pogoršavala političke, ali i ekonomske odnose sa SAD-om. Uz to, nisu ni zemlje čiji su građani trebali vize bile za protumjere – Poljska, kojoj su lani ukinute vize, protivila se, a i Hrvatska je bila stava da je bolje probleme rješavati bilateralno. Jedino su Bugarska i Rumunjska zahtijevale da Europska komisija poduzme korake i kazni SAD, a te zemlje, kao i Cipar, i dalje čekaju na njihovo ukidanje.