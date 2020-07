Hrvatska je jedina zemlja EU koja prima Amerikance

Na globalnom indeksu moći putovnica Sjedinjenih Država ranije ove godine zauzela je 16. mjesto sa slobodnim ulaskom u 185 zemalja. No ta se računica s koronakrizom uvelike promijenila i američka je putovnica u trenutku kad je ta država treća na svijetu po zaraženima gotovo bezvrijedna – američkim državljanima zabranjen je, osim u iznimnim slučajevima, ulazak u sve zemlje EU i ogromnu većinu ostalih svjetskih država.

Jedina država u Europskoj uniji koja dopušta ulazak Amerikancima zbog turističkih ili gospodarskih razloga, uz uvjet testa ne starijeg od 48 sati, jest Hrvatska.

Po podacima e-visitora, u Hrvatskoj trenutačno boravi oko 900 Amerikanaca, dok je odmor putem aplikacije Enter Croatia prijavilo gotovo 6000 američkih državljana. Hrvatska odluka u suprotnosti je s europskom listom sigurnih trećih zemalja koja SAD ubraja u nesigurne zemlje, ali koja nije obavezna. Amerikanci smiju putovati samo u devet svjetskih država i teritorija bez ograničenja – u Albaniju, Dominikansku Republiku..., dok u njih 23, poput Meksika, Jamajke, Arube, Egipta, St. Bartsa te Hrvatske mogu uz određene mjere.

U širem europskom kontekstu, Velika Britanija traži samoizolaciju od 14 dana, a Ukrajina aplikaciju za praćenje zaraze. Iako SAD nije iznimka u hrvatskom koronarežimu s trećim zemljama, ona uporište ima u gospodarskom, ali i u političkom interesu. Hrvatska ima poseban odnos prema SAD-u i nije jednom Zagreb napravio otklon od mainstream europskog stava. Taj stav vidljiv je i sada, kad se kroz rezoluciju u Europskom parlamentu opet aktualiziralo pitanje uvođenja reciprociteta viznog režima SAD-a i Hrvatske, Rumunjske, Bugarske i Cipra.

– To pitanje dugo kod naših građana izaziva opravdano nezadovoljstvo jer moraju imati jednako pravo putovati u SAD bez vize kao i američki građani u RH. Kako se tim pitanjem bavim dulje, razočaralo me da hrvatski članovi EPP-a i naši dužnosnici koji se hvale odličnim vezama u EPP-u nisu iskoristili utjecaj kako bi uvjerili članove EPP-a da glasaju za rezoluciju Europskog parlamenta. Kao inicijatori rezolucije, u parlamentarnoj grupaciji Socijalista i demokrata tražimo da Komisija osigura jednak vizni tretman državljana svih trećih zemalja koje nisu ukinule vize za građane bilo koje članice EU. To posebno bode u oči u vrijeme kad je Hrvatska u turističkoj sezoni odlučila svoje granice otvoriti građanima SAD-a, jedne od tri zemlje s najvećim brojem zaraženih COVID-19 – kaže eurozastupnik Tonino Picula (SDP, S&D).

Dosadašnja nastojanja Europarlamenta nisu urodila plodom jer apetita za uvođenje reciprociteta nema ni Komisija, koja nije sklona započinjati vizni rat koji bi donio štetu od više milijuna dolara, ali ni Hrvatska. Plenkovićeva Vlada stava je da je bolje te probleme rješavati bilateralno i uz Komisiju, poput Poljske.

Hrvatska je u finišu pregovora nakon potpisivanja Sporazuma o suradnji za jačanje zrakoplovne sigurnosti, dok je broj odbijenih zahtjeva, koja treba biti ispod tri posto da se ukinu vize, lani pao lani na rekordnih 4,2 posto. Američki veleposlanik u Hrvatskoj William Kohorst prognozirao je ukidanje viza do kraja godine, no taj će datum zbog koronakrize najvjerojatnije biti pomaknut.