Hrvatska industrija namještaja ima svijetlu budućnost

Hrvatska industrija namještaja ima veliki potencijal i budućnost što se vidi i po rezultatima koje bilježi zadnjih godina. Rekao je to predsjednik Udruženja hrvatskih enterijera Drago Veselčić na otvaranju izložbe pod nazivom "Bez struje" koja je upriličena u prostoru Radničkog doma u Vukovaru na kojoj je svoje proizvode izložilo 20-ak hrvatskih proizvođača namještaja.

-Želimo pokazati koliko možemo i što možemo. Hrvatskoj industriji namještaja trebaju mladi i obrazovani ljudi koji žele, hoće i znaju raditi. Treba nam i pomoć institucija da nas prate i omoguće otvaranje novih tržišta, rekao je Veselčić.

Govoreći o industriji namještaja danas u Hrvatskoj rekao je kako je situacija dobra te da se 60-70 posto proizvodnje izvozi. Godišnje se na taj način uprihoduje oko 360 milijuna dolara. Najveći izvoz bilježi se u zemlje zapadne Europe i to najviše u Njemačku, Francusku, Belgiju i Nizozemsku. Po riječima Veselčića za još bolje rezultate industrije namještaja treba stimulirati proizvođače i to ne na način da im se osigura još više trupaca nego da stvaraju nove proizvode.

-To je jedan dugoročan ciklus koji traje 5-10 godina. Neophodno je stvaranje novih proizvoda, a onda kroz promociju i marketing osigurati nova tržišta. Na taj način možemo doći do još boljih rezultata ali i većeg zapošljavanja. Italija je to napravila prije nekoliko desetljeća pa su od zemlje koja gotovo nema drveta došli do toga da su najveći proizvođač namještaja na svijetu, rekao je Veselčić.