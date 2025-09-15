Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uskoro će raspisati natječaj vrijedan 300.000 eura (bez PDV-a) za izradu smjernica "Kružna uporaba građevnog otpada od rušenja i rekonstrukcije građevina, uključujući građevine sa statusom kulturnog dobra na području Republike Hrvatske". Da ne zakompliciramo dodatno kao što to državna uprava voli u svojim nazivima, riječ je, zapravo, o projektu koji se bavi kružnim gospodarenjem građevinskim otpadom, posebno onim koji nastaje rušenjem i obnovom zgrada, uključujući kulturna dobra. Kružna ekonomija, koja se temelji na ponovnoj uporabi resursa, smanjenju otpada i reciklaži, još uvijek nije dovoljno razvijena u građevinskoj industriji Hrvatske, a cilj ovog projekta jest uspostaviti sustav koji će omogućiti da materijali koji se inače smatraju otpadom postanu ponovno korisni.
Hrvatska će reciklirati građevinski otpad, kreće reforma
Ministarstvo graditeljstva uskoro će tražiti tvrtku koja će napraviti smjernice koje će poboljšati način kojim se gospodari građevinskim otpadom
