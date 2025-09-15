Naši Portali
KRUŽNA EKONOMIJA

Hrvatska će reciklirati građevinski otpad, kreće reforma

Autor
Mateja Šobak
15.09.2025.
u 18:45

Ministarstvo graditeljstva uskoro će tražiti tvrtku koja će napraviti smjernice koje će poboljšati način kojim se gospodari građevinskim otpadom

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uskoro će raspisati natječaj vrijedan 300.000 eura (bez PDV-a) za izradu smjernica "Kružna uporaba građevnog otpada od rušenja i rekonstrukcije građevina, uključujući građevine sa statusom kulturnog dobra na području Republike Hrvatske". Da ne zakompliciramo dodatno kao što to državna uprava voli u svojim nazivima, riječ je, zapravo, o projektu koji se bavi kružnim gospodarenjem građevinskim otpadom, posebno onim koji nastaje rušenjem i obnovom zgrada, uključujući kulturna dobra. Kružna ekonomija, koja se temelji na ponovnoj uporabi resursa, smanjenju otpada i reciklaži, još uvijek nije dovoljno razvijena u građevinskoj industriji Hrvatske, a cilj ovog projekta jest uspostaviti sustav koji će omogućiti da materijali koji se inače smatraju otpadom postanu ponovno korisni.

