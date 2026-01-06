Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
NAPETOST NA ULICAMA

Hrvatica iz Venezuele iskreno o životu u Caracasu: 'Ljudi se kreću s nelagodom i nezadovoljstvom'

Demonstration outside the National Assembly in Caracas on the day Delcy Rodriguez was formally sworn in as Venezuela's interim president
Maxwell Briceno/REUTERS
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
06.01.2026.
u 07:18

Krizmanić Zorn rođena je u Caracasu, gdje su njeni roditelji došli iz Osijeka. Vlasnica je kompanije za ugradnju i prodaju elektroničkih proizvoda

Život u Caracasu vraća se u normalu nakon što su se stanovnici bili zatvorili u kuće uslijed američkog napada, ali na ulicama glavnog grada Venezuele osjeća se nelagoda, rekla je u ponedjeljak Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji. "Danas su se u gradu, malo po malo, nastavile uobičajene aktivnosti uz određeni strah", rekla je 61-godišnja Marina Krizmanić Zorn u telefonskom razgovoru iz Caracasa.

"Ljudi se kreću s nelagodom i nezadovoljstvom zbog onoga što se dogodilo", dodala je. SAD je u subotu tijekom noći iznenada bombardirao vojne baze u Caracasu te oteo venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je preuzimanjem kontrole nad tom naftom bogatom zemljom.

Krizmanić Zorn kaže da ljudi kupuju potrepštine, poput hrane i lijekova, ali ne pretjerano. "Kupuju što mogu kako bi preživjeli. Nema financijskih mogućnosti za kupnje izazvane strahom", objašnjava.

U njenoj četvrti nema vojnika na ulicama. U nedjelju su ondje prošle velike skupine paramilitarnih motorista izrazivši potporu otetom predsjedniku Maduru i njegoj vladi. U Venezueli živi oko 4000 osoba hrvatskog porijekla koje se uglavnom okupljaju u društvenom klubu Hrvatski dom.

Putem zajedničke WhatsApp grupe im je Josip Hrgetić, koji je rođen u Venezueli a živi u Zagrebu, prenio poruku hrvatskog državnog tajnika Zvonka Milasa. Čelnik Ureda za Hrvate izvan Hrvatske ponudio je pomoć te institucije sa sjedištem u Zagrebu u slučaju da netko ima neku potrebu. U Venezueli, međutim, nitko od Hrvata nije izvijestio o bilo kakvoj posebnoj potrebi. "Nemamo informaciju da itko ima nekih problema", kaže Krizmanić Zorn. Ona bi mogla idući vikend okupiti dio Hrvata u Caracasu.

"Razmišljam o sazivanju sastanka naše pjevačke skupine za subotu", kaže. Krizmanić Zorn rođena je u Caracasu, gdje su njeni roditelji došli iz Osijeka. Vlasnica je kompanije za ugradnju i prodaju elektroničkih proizvoda. U srijedu će normalno nastaviti s poslom nakon blagdanske stanke. "Malo po malo život se nastavlja u novim okolnostima", zaključuje.

Traktorom ih vukao po cesti prekrivenoj snijegom
Ključne riječi
Venezuela Nicolas Maduro napad na Venezuelu

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!