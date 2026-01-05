Ulagač koji je zaradio na krizi 2008. sada vidi priliku u Venezueli

Ulagač najpoznatiji po ulozi u filmu The Big Short izjavio je da od 2020. godine posjeduje dionice Valero Energyja, ulaganje koje smatra sve privlačnijim kako se Sjedinjene Američke Države pripremaju preuzeti dublju ulogu u oživljavanju venezuelanske naftne industrije.

„Treba imati na umu da su mnoge rafinerije na obali Meksičkog zaljeva građene upravo za preradu teške venezuelanske nafte”, napisao je Burry u ponedjeljak u objavi na platformi Substack. „Zbog toga već godinama rade s neoptimalnom sirovinom. To će s vremenom rezultirati boljim maržama na mlazno gorivo, asfalt i dizel… Vlasnik sam dionica Valera od 2020. i nakon proteklog vikenda još sam odlučniji zadržati ih dugoročno.”

Njegovi komentari uslijedili su nakon što je predsjednik Donald Trump pozvao američke naftne kompanije da ulažu u Venezuelu nakon svrgavanja predsjednika Nicolása Madura. Venezuela, jedna od osnivačica OPEC-a, raspolaže najvećim potvrđenim zalihama sirove nafte na svijetu. Riječ je o jednoj od najtežih i sumporom najbogatijih nafta globalno, a samo ograničen broj rafinerija sposoban ju je učinkovito prerađivati, piše CNBC.

Valero se pritom ističe upravo zbog sposobnosti prerade teške sirove nafte, no Burry smatra da bi korist mogli imati i manji rafineri poput PBF Energyja i HF Sinclaira, čak i ako venezuelanska nafta bude pristizala postupno. Svaki ozbiljniji oporavak izvoza, upozorava, vjerojatno će trajati godinama. I više analitičara s Wall Streeta ističe Valero kao najvećeg dobitnika u slučaju povećanja opskrbe iz Venezuele. Dionice tog rafinera u ponedjeljak su porasle za oko 10 posto.

Potencijal, međutim, ne završava na rafinerijama. Nakon desetljeća nedovoljnih ulaganja, venezuelanska naftna infrastruktura znatno je propala, što bi, u slučaju pokretanja opsežne obnove, moglo stvoriti snažnu potražnju za američkim kompanijama koje pružaju usluge naftnim poljima, smatra Burry. Otkrio je i da posjeduje dionice Halliburtona te vidi mogućnost rasta i za Schlumberger i Baker Hughes, koje bi se moglo angažirati na obnovi naftovoda i rafinerija.

„Venezuelanski naftovodi i rafinerije stari su i zapušteni. Taj će posao pripasti američkim izvođačima”, rekao je. „Chevron je već prisutan. Exxon i drugi desetljećima vode sporove oko potraživanja i mogli bi relativno brzo dočekati određenu pravdu, ako Sjedinjene Države doista počnu upravljati Venezuelom, kako neki sugeriraju. Vlasnik sam Halliburtona i možda ću kupiti još dionica ili LEAP-ove.” LEAP-ovi, odnosno long-term equity anticipation securities, opcijski su ugovori s dugim rokovima dospijeća, koji mogu trajati i dulje od jedne godine.