Hrvatica iz Graza o masakru u školi: 'Iznosili su jako puno ranjenih i ubijenih. Kao da je ratno stanje'

Najmanje deset ljudi izgubilo je život danas u Grazu nakon što je naoružani napadač započeo pucnjavu u osnovnoj školi. Najmanje devet osoba je poginulo, uključujući učenike i jednog nastavnika, dok je napadač na kraju izvršio samoubojstvo. Austrijski mediji javljaju da je napadač u školu došao naoružan pištoljem i sačmaricom. Detaljnije informacije o ovom tragičnom događaju pružaju austrijski službenici na konferenciji za novinare, uključujući i kancelara Christiana Stockera, koji je istaknuo kako trenutno nema riječi kojima bi se opisala bol i tuga koju cijela Austrija osjeća, nazvavši taj dan "mračnim trenutkom" u povijesti zemlje.

- Radim u blizini, čuli smo pucnjavu, mislili smo prvo da su petarde i vratili se natrag u objekt u kojem radimo. Nedugo nakon toga pojavila se policija, jako puno vozila, Hitna pomoć, Crveni križ, policijske Kobre... Prvo su počinitelja tražili helikopterima, da ne bi slučajno pobjegao. Nismo smjeli izaći iz zgrade, a kad su ga našli u školi nakon što je počinio samoubojstvo, navodno su tragali i za mogućim drugim počiniteljem. To je sve trajalo od 10 sati do 13. Djecu su svu evakuirali u zgradu do ove u kojoj radim. Iznosili su jako puno ranjenih i ubijenih. Helikopterima i kolima Hitne pomoći vozili su ih u bolnice. Strašna tragedija... - rekla je za Večernji list Hrvatica Anamaria Roso koja radi blizu škole.

Trenutno je, veli, cijelo područje osigurano i zatvoren je dio ceste. - Doslovno, osjećaj kao da je ratno stanje. Prijateljica koja radi u bolnici u koju su odvezli žrtve kaže da je bolnica prepuna ranjenih i mrtvih, te da se organiziralo izvanredno davanje krvi za žrtve u Grazu i okolici – dodala je.

“Mislio sam da je Austrija sigurna, ali nažalost danas se dogodilo ovo. Izražavam sućut svim obiteljima i svima koje je ovo pogodilo", rekao nam je jedan mladić u nevjerici kojeg smo zatekli u blizini škole.

Julia Ebner, stručnjakinja za ekstremizam u think tanku 'Institut za strateški dijalog' rekla je da je incident najgora pucnjava u nekoj školi u poslijeratnoj povijesti Austrije. Takve je pucnjave nazvala rijetkima u usporedbi s nekim drugim zemljama, posebno Sjedinjenim Državama.

Prema Small Arms Survey, neovisnom istraživačkom projektu austrijski su državljani među najnaoružanijim civilima u Europi s 30 komada vatrenog oružja na 100 osoba. Zabranjene su strojnice i puške pumperice, a revolveri, pištolji i poluautomatsko oružje dopušteni su uz službeno odobrenje. Puške i sačmarice dopuštene su uz dozvolu za posjedovanje vatrenog oružja, važeće lovačke dozvole ili za članove tradicionalnih streljačkih klubova.