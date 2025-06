Horor u školi u Grazu: Sijao smrt u dvije učionice, najmanje 9 mrtvih, desetak teško ozlijeđenih

Tijek događaja:

11:47 - Prema riječima gradonačelnice Elke Kahr (KPÖ) napadač je među mrtvima. Policija je javila da

11:41 - Gradonačelnica Graza Elke Kahr je na putu do škole. Kancelar Christian Stocker već je otkazao sve sastanke. Za roditelje učenika organizirano je mjesto sastanka na stadionu ASKÖ. Operacija je još uvijek u tijeku. Područje na dlijeće policijski helikopter.

11:38 - Počinitelj je navodno učenik škole te se smatrao zlostavljanim

11:35 - Austrijski mediji javljaju da je napadač isplaio hice u dvije učionice. Među žrtvama su bili i učitelji i učenici.

11:33 - Hrvatski veleposlanik u Austriji potvrdio je za Večernji list devet mrtvih, od čega su dvije djevojčice, koje pohađaju peti razred, jedan poginuli je nastrado u dvorište, a dvoje poginulih je iz osmog razreda. Napadač se ubio u toaletu.

11:28 - Navodni počinitelj otvorio je vatru u dvije učionice. Zgrada se trenutno temeljito pretražuje. Osumnjičeni počinitelj pronađen je mrtav u jednom od zahoda. Bio je učenik BORG-a i navodno se smatrao žrtvom nasilja. Broj žrtava i dalje raste; osam osoba je ubijeno, a dvoznamenkasti broj ljudi teško je ozlijeđen. Javnost se moli da izbjegava područje operacije, piše Krone.

11:17 Kronen Zeitung javlja o osmero mrtvih.

11:07 - Novine Krone uspjele su razgovarati sa suprugom učiteljice koja je trenutno zabarikadirana u učionici sa svojim učenicima. Izvijestila je da je čula nekoliko pucnjeva. Roditeljima učenika koji su uspjeli pobjeći sada je dopušteno vidjeti svoju djecu. Ozlijeđeni učenici zbrinuti su u obližnjoj dvorani Helmut List.

Laut ersten Informationen: Amoklauf in #Graz – eine Person wurde getötet. Die Grazer Polizei steht im Großeinsatz. 📸 Zusendung: Polizeikräfte auf der Anfahrt. Videos Einsatzgeschehen oder dem BO werden nicht veröffentlicht, da es sich um einen laufenden Einsatz handelt. pic.twitter.com/iSRfxwmwqI

11:04 - Prema policijskim izvorima, potvrđeno je najmanje pet smrtnih slučajeva. Prema izvješćima Heutea , među njima je i osumnjičeni napadač. Trenutno nije jasno jesu li žrtve učenici ili učitelji. Očevidac je za "Heute" rekao da je čuo nekoliko desetaka pucnjeva. Na mjestu događaja nalazi se veliki broj policajaca.

11:03 - Kancelar Christian Stocker otkazao je sve današnje obveze.

11:02 - Kako javlja austrijski Heute napadač je počinio samoubojstvo. Navodno se zaključao u toalet i tamo upucao.

10:54 - Prema prvim informacijama dogodila se pucnjava u školi u Grazu. Kako javlja Kronen Zeitung najmanje pet osoba je smrtno stradalo. Trenutno je raspoređeno nekoliko policijskih jedinica i specijalna jedinica Cobra. Škola se nalazi u okrugu Lend, Prema prvim informacijama, počinitelj je mrtav.

+++Aktuell läuft in der Dreierschützengasse in #Graz ein Polizeieinsatz. Bitte an die Anweisungen der Polizeikräfte halten. +++ #graz1006