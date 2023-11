Hrvati više putuju ove godine nego lani, svaki četvrti ispitanik planira na skijanje

Hrvati ove godine putuju više nego lani, a trend će se nastaviti i dalje, pokazalo je to najnovije istraživanje MasterIndex koje je za Mastercard provela agencija Improve u listopadu ove godine na uzorku od 1.018 ispitanika. Putovanja na odmor ostaju dominantna s udjelom od 60 posto, dok su poslovna putovanja zastupljena s 40 posto, a u prosjeku su ispitanici na odmor u godini dana putovali 4,6 puta, dok su na poslovni put išli 3,1 put.

Prema istraživanju, putovanja su doživjela značajan porast u 2023. godini u Hrvatskoj, čime je nadmašena čak i razina iz predpandemijske 2019. godine.

Više putujemo unutar Hrvatske

Primjetan je porast broja putovanja na odmor unutar Hrvatske, s prosječnim brojem od 3,0 putovanja u 2023. naspram 2,5 u prethodnoj godini. Sličan uzlet primjećuje se i u putovanjima unutar Eurozone, gdje je prosječan broj putovanja porastao sa 0,7 u protekloj. na 1,1 u ovoj godini.

Kada su u pitanju poslovna putovanja, zabilježen je snažan porast putovanja unutar Hrvatske, a primjetan je i blagi porast u poslovnim putovanjima u Eurozonu.

Značajan skok u odnosu na prošlu godinu uočava se i u udjelu onih koji planiraju zimska putovanja u inozemstvo, bez obzira radi li se o jednodnevnim ili višednevnim putovanjima. Čak 46 posto planira ove zime putovati u inozemstvo, što označava porast od 9 posto u odnosu na prethodnu godinu. Turistička putovanja u inozemstvo češće planiraju mladi u dobi od 18 do 29 godina, konkretno 53 posto, nešto je više žena u usporedbi s muškarcima, kao i pojedinaca s primanjima višim od 1.200 eura. Planiranje ovakvih putovanja češće je među ispitanicima koji dolaze iz regija poput Istre, Primorja i Gorskog kotara te Dalmacije, stoji u priopćenju.

Popularni europski avdenti

Adventska putovanja u europske gradove najčešći su odabir naših građana. Gotovo svaki četvrti ispitanik planira odlazak na skijanje, dok svaki peti planira putovanje za doček Nove godine u neki od europskih gradova.

Planirana adventska putovanja u europske gradove obično su kraća, do tri dana, dok većina skijaških putovanja traje do tjedan dana. Osim toga, više od polovice ispitanika koji planiraju putovati, planiraju odlazak izvan Europe, i to na duže od osam dana.

Što se tiče putovanja unutar Hrvatske, 56 posto ispitanika planira turistička putovanja unutar zemlje, slično kao i prošle godine. Ova putovanja češće planiraju osobe s višim stupnjem obrazovanja (62 posto), visokim osobnim prihodima (iznad 1.600 eura – 65 posto), te stanovnici iz regije Istre, Primorja i Gorskog kotara.

Istraživanje je pokazalo da je prosječni iznos potrošen na putovanja u inozemstvo u svrhu odmora porastao u usporedbi s prethodnom godinom. Primjetan je rast od 93 eura, odnosno sa 664 eura u 2022. na 757 eura u ovoj godini.

Prosječni troškovi putovanja variraju prema dobi ispitanika. Mladi od 18 do 29 godina uglavnom troše do 300 eura, dok osobe od 30 do 39 godina češće imaju troškove između 501 i 1000 eura. Stariji od 55 troše između 1001 i 2000 eura, dok oni od 40 do 55 godina troše između 501 i 2000 eura.

Muškarci više troše

Muškarci u prosjeku češće troše više od žena, a svaki četvrti ispitanik navodi trošak od 501 do 1000 eura za putovanje u inozemstvo u svrhu odmora.

Gotovo polovica ispitanika planira platiti putovanja u inozemstvo debitnom karticom, dok se gotovina kao način plaćanja spominje kod 31 posto ispitanika. Petina ih planira koristiti internet bankarstvo.

- Čak 92 posto ispitanika nosi svoje platne kartice prilikom putovanja u inozemstvo, pri čemu se kartično plaćanje koristi za 61 posto svih transakcija u inozemstvu - ističe Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj.

- Naša posvećenost osiguravanju transakcija i digitalnog okruženja pruža korisnicima osjećaj sigurnosti, jačajući povjerenje u digitalne interakcije i otvarajući put za daljnji razvoj – zaključuje ona.