Hrvat se vratio iz Austrije pa pitao koliku plaću tražiti u Hrvatskoj: 'Ne očekujem austrijsku plaću, ali..'

Nakon rada u inozemstvu povratak na domaće tržište rada za mnoge donosi isto pitanje – koliko zapravo vrijedi njihov rad u Hrvatskoj? Upravo se s tom dilemom suočio jedan radnik koji se nedavno vratio iz Austrije i sada traži posao u struci. Naime, riječ je o mesaru koji je svoje iskustvo podijelio na Redditu, gdje je zatražio savjet drugih korisnika o tome koliku bi plaću trebao tražiti na razgovorima za posao. Kako navodi, u njegovu gradu trenutačno postoji nekoliko otvorenih pozicija, no najveći problem mu predstavlja upravo procjena vlastite vrijednosti na tržištu rada.

"Pozdrav svima, nedavno sam se vratio iz Austrije i tražim posao. Mesar sam po struci, ima nekoliko otvorenih pozicija u mom gradu. Mene sad zanima koliku mogu tražiti plaću jer do sad uvijek kad sam bio na razgovoru jedno od pitanja je bilo 'koliku plaću mislite da zaslužujete?' Naravno da ne očekujem austrijsku plaću, ali iskreno uopće ne znam koliko tražiti s obzirom na to da sam otišao iz Hrvatske dok su još bile kune, a tada sam imao 7000 kn bruto plus dodaci. Možete pisati i za ostale branše, ne samo za mesare, hvala!" napisao je.

U komentarima su se brzo počela nizati konkretna iskustva iz prakse, a većina se složila da se plaće u mesarskoj struci u Hrvatskoj ipak kreću u određenom rasponu, ovisno o iskustvu i vrsti posla. Jedan korisnik, koji radi kao voditelj mesnice u Zagrebu, napisao je: "Ja sam voditelj mesnice u ZG i plaća mi je 1450 eura... ovo kaj pišu da su 2 soma plaće u mesnici su bedastoće... u klaonici da, ali mesnica od 1100 do 1600 max. S tim da ak imaš 1600 ubiješ se od posla." Drugi je procijenio kako početne plaće iznose između 1200 i 1500 eura, dok s iskustvom mogu rasti i do 2000 eura.

Neki su podijelili i primjere iz svoje okoline pa tako jedan korisnik navodi: "Kolega radi u maloj klaonici, ima ukupno 2000 eura, plaća mu je 1500 + 500 dodaci. Susjed radi u prodaji u Konzumu, voditelj (ukupno ima oko 1400/1500)". Pojedini komentatori istaknuli su i da su mesari tradicionalno traženi i relativno dobro plaćeni radnici. "Mesari u Hrvatskoj su uvijek imali dobre plaće i bili su traženi i kada nisu bili educirani. Traži koliko želiš. Ali još važnije – biraj dobrog poslodavca", piše u jednom komentaru.

Ipak, pojavile su se i optimističnije procjene, pa je jedan korisnik naveo kako je čuo za i znatno veće iznose: "Mislim da sam čuo za plaće i preko 2200 eura neto za mesare." Tu procjenu dodatno je potkrijepio još jedan komentar: "Moja sestrična se zna s likom koji ima lanac mesnica i žalio joj se prije cca. godinu dana da ne može naći nikoga za rad u mesnici, a nudio je 1800€ neto plaću tako da vjerujem da bi ovih 2200 moglo biti istina."