Hrvati otkrili kako plaćaju ljetovanje: 'Ne vidim zašto se ne bi moglo uštedjeti...'

Kako si ljudi priušte ljetovanje s prosječnom plaćom, a da nemaju svoju nekretninu na moru? Upitao je to jedan korisnik Reddita te dobio niz odgovora. Mnogi Hrvati pisali su kako cijele godine štede za ljetovanje te kako onda manje mjesečne iznose "ni ne osjete". Također, neki su istakli kako odlazak na more nekoliko dana ne treba biti previše luksuzan, odnosno da ne treba svaki obrok jesti u restoranu ili imati preskupi smještaj.

"Za tročlanu obitelj i više nego dovoljno 1300 eura za 7 dana... Ne kažem da je jeftino, ali mislim da 1300 eura mogu uštedjeti ljudi koji imaju prosječne plaće. Pričamo o parovima - znači 650 po osobi na godinu, odnosno 55 eura mjesečno po osobi", navela je jedna osoba. Mnogi drugi su, također, pisali kako štede u paru pa lakše skupe novac.

"Mi smo jednom tjedno stavljali u kuvertu po 20 eura (10 svako) i do godišnjeg se skupilo 1000 eura. Da moram ispalit 1000 eura puno mi je, 10 eura tjedno ne osjetiš", stoji u drugom komentaru. Uz to, jedna je osoba spomenula kako smještaj treba planirati i rezervirati unaprijed.

"Pa ako ne plaćaju stanarinu svaki mjesec ili stambeni kredit, ne vidim zašto se ne bi moglo uštedjeti za 4-5 dana mora", smatra jedan korisnik. Druga osoba kritizirala je poteze nekih građana: "Dižu kredite, odu u minus. Ljudi ne razmišljaju glavom. Bitno da se kaže da su bili na moru."

"Idemo u apartman za 65 eura, nije ekstra luksuz, no to niti ne tražim, tražim mir. Svaki mjesec stavim 100 eura na štednju pa se nađe za sve", piše još jedan korisnik. Bilo je, međutim, i onih koji uopće ne ljetuju u Hrvatskoj. "Ljudi štede i ne ljetuju svi u preskupoj Hrvatskoj", "Za 2 soma eura imaš ljetovanje od 14 dana za 2 osobe u Turskoj u all-inclusive resortu sa uključenim letom iz Slovenije / Austrije. To je manje do 200 eura mjesečno - ili 100eur/mj/osoba. Izvedivo i manjom plaćom od prosječne, kud ne prosječnom", neki su od komentara.