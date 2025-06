Zaboravite skupe destinacije: U ovom gradu na Jadranu možete ljetovati za manje od 300 eura

Dok hrvatski i crnogorski hoteli pune naslovnice zbog paprenih cijena, postoji jedno zaboravljeno jadransko utočište koje pruža sve čari ljeta – ali bez da isprazni vaš novčanik. Smješten između dviju turističkih velesila, mali bosanskohercegovački gradić Neum postaje sve veći hit među putnicima koji traže sunce, more i – normalne cijene.

Iako ima svega 24 kilometra obale, Neum nudi iznenađujuće bogatu ponudu smještaja i aktivnosti, a ključna riječ je – pristupačnost. Tamo još uvijek možete pronaći apartman već od 9 eura po osobi, što je prava rijetkost na Jadranu. Ako želite malo više komfora, noćenje u hotelu s tri zvjezdice stoji oko 50 eura.

To znači da tjedan dana odmora u Neumu, ovisno o vrsti smještaja, može koštati između 65 i 400 eura. No, tu priča tek počinje. Prema portalu 92 putovanja, koji Neum naziva najpovoljnijom jadranskom destinacijom, klasičan obrok u restoranu stoji svega 5 eura. Brzi zalogaji poput pizze ili girosa tek su nešto skuplji, a za dnevne prehrambene potrebe, uključujući piće, dovoljno je izdvojiti 15 do 20 eura. Sedmodnevna prehrana tako vas može koštati između 105 i 140 eura.

Taksi i javni prijevoz su također pristupačni – ukupni troškovi rijetko prelaze 30 eura. A ako želite aktivan odmor, vožnja biciklom, kajakom ili čamcem dodatno će vas olakšati za 70 do 100 eura, ovisno o izboru. Konačni izračun pokazuje da sedmodnevni boravak u Neumu može izgledati ovako: Ako je ekonomična varijanta onda po račinici možete uživati već od 260 eura, a za umjereno komfornu opciju oko 670 eura.