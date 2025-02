Hrvate šokirala cijena najma u Grazu: 'Ako možemo bojkotirat dućane, vrijeme je da napravimo nešto po pitanju cijena stanovanja'

Usporedba cijena i uvjeta najma stanova u različitim europskim gradovima uvijek izaziva zanimanje, osobito među mladima i studentima. Nedavna rasprava na Redditu, u kojoj korisnici uspoređuju troškove života u Grazu i Zagrebu, pokazala je koliko se cijene stanovanja razlikuju, čak i unutar zemalja koje su relativno blizu jedna drugoj. Korisnik koji je pokrenuo raspravu podijelio je oglas za najam garsonijere u Grazu, koja se iznajmljuje za 395 eura mjesečno, uz dodatnih 150 eura za režije. U oglasu je navedeno da stan ima 31,76 kvadrata. Usporedbe radi, stanovi sličnih karakteristika u Zagrebu često su skuplji, unatoč nižem standardu prosječnih primanja u Hrvatskoj, pa tako mjesečni najam stana u Dubravi od 30 kvadrata iznosi 800 eura.

Razlike u cijeni su pokrenule lavinu komentara na objavi. "Ovaj iz Dubrave totalno delulu, ne bi da je na Trgu bana Jelačića" napisala je jedna od korisnica. Neki su pak našli još skuplje stane u Zagrebu, dok su drugi komentirali kako uz bojkot trgovina treba nešto poduzeti i po pitanju cijena najma. "Ako mozemo bojkotirat ducane, nije li vrijeme da napravimo nesto po pitanju cijena stanovanja jer ovo stvarno vise nema smisla?" jedan je od komentara.

"Prisiliti gradsku vlast da izgradi 5000 do 6500 novih gradskih stanova i da ih stavi u najam od 5€ do 10 € po m², s tom mjerom torpedirao bi cijene privatnika, i odjednom bi se svi pridržavali zakona" napisao je jedan korisnik kao riješenje za visoke cijene. Drugi korisnik se pak našalio na cijelu situaciju i napisao što sve Zagreb ima, a da u Grazu nedostaje: "E, a u Grazu sigurno nemaš toliko turbofolk barova kao u Zagrebu. Pa onda ako imaš fetiš na pseći drek ili smeće, možeš li to uopće snifati u Grazu. Pa avanturistički đir hodanja ispod fasada koje se svaki čas mogu urušiti, ima li toga uopće u Grazu? A i posao, ako si kriminalac ili uhljeb koliko uopće imaš karijernih prilika u Grazu?". Naime, pitanje pristupačnog stanovanja postaje sve veći izazov, a mogućnost preseljenja u inozemstvo često se nameće kao rješenje. Dok Hrvatska ne poduzme konkretne mjere za regulaciju tržišta najma i poboljšanje ekonomskih uvjeta, čini se da će trend iseljavanja i dalje biti aktualan.

