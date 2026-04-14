Seli se u Zagreb i strahuje od prevara: 'Sve izgleda u redu pa nestanu nakon što dobiju polog'

Prije je, kako kaže, imao sreće jer je uvijek stanove unajmljivao posredstvom poznanika i prijatelja, no ovaj put je drukčije, ponovno se seli u Zagreb i sam traži stan. "E sad, znam za standardno da uvijek izbjegavam suteren i prizemlje (znam, ovisi sve o situaciji, no ne želim riskirati) i da uvijek sve bude preko ovjerenog ugovora o najmu, no postoji li još nešto na što obratiti pozornost? Naslušao sam se svačega o raznim prijevarama, što me čak malo učinilo paranoičnim. U smislu, ako odem uživo pregledati stan, sve bude u redu, ja dam polog i osoba se prestane javljati kada dođe vrijeme useljenja. Pretpostavljam da čim platim polog tražim i ključeve od stana?" upitao je zajednicu na Redditu. Rekao je i kako zna da je ovo što opisuje rijetka situacija i da su takvi ljudi u velikoj manjini, no svejedno bi bio zahvalan za svaki savjet kako se najbolje zaštititi i kako pristupiti situaciji.

"Polog se daje nakon potpisa ugovora i na račun. Ključeve dobiješ na datum useljenja, a ne kad plaćaš polog. Nemam loših iskustava u Zagrebu (zapravo nemam nigdje) i mislim da se ne trebaš stresirati, nadam se da će ti sve proći bez problema, veći stres je na najmodavcu, a ne na najmoprimcu jer ti kad jednom uđeš, živa sila te ne može izbaciti van", "Pričuvu plaća vlasnik, ne daj da ti to uvali. Njegova je nekretnina, nemaš ti što to plaćati", neki su od savjeta.

Pisali su mu i da obrati pozornost na to kakvo je grijanje, kakva je stolarija i fasada same zgrade/kuće. "Sad dolazi toplije vrijeme pa se to ne primijeti, ali to ti je dosta bitna stavka i iako Zagreb nije u nekakvom ekstremnom vremenu računaj da tamo negdje od cca listopada/studenog pa do cca ožujka/travnja moraš, barem povremeno, koristit grijanje. Zna biti svačega, pa ljudima budu nebulozni računi, čak nije ni neko pravilo da su novije zgrade bolje po tom pitanju", piše u jednom od komentara. Netko smatra i kako je "ako je povoljna cijena (tipa 400 eura za dobro sređen stan) onda prijevara".