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IMPROVIZIRALA S GLAZBENICIMA

VIDEO Tajanstvena pjevačica spontano zapjevala na zadarskoj rivi, ljudi ostali u čudu: 'Tko je ova božica?'

Screenshot/TikTok
VL
Autor
Večernji.hr
20.07.2026.
u 20:43

Mlada glazbenica se na TikToku predstavlja kao kantautorica koja spaja zapadnjačke i etničke glazbene utjecaje

Slučajan susret ciparske pjevačice i uličnih svirača u Zadru pretvorio se u glazbeni trenutak koji je oduševio korisnike društvenih mreža. Pjevačica i kantautorica koja nastupa pod umjetničkim imenom Cypria prolazila je gradom kada je naišla na skupinu uličnih glazbenika. Spontano je uzela mikrofon i pridružila im se, a zajednička izvedba ubrzo je privukla pozornost prolaznika. Snimku neočekivanog nastupa potom je objavila na TikToku. "Ovo se dogodilo sasvim slučajno, ali jedna je od najljepših uspomena koje nosim iz Hrvatske", napisala je uz video. Njezin snažan i neobičan glas izazvao je brojne reakcije. Korisnici TikToka uspoređivali su je sa sirenom, poručivali joj da što prije objavi glazbu te priznali da ih je spontana izvedba rasplakala i naježila.

@cypriasings This was the most random but one of the best memories I made in Croatia 😆 #croatia #streetmusic #busking #handpan #singer ♬ original sound - Cypria

"Stajala je tik uz more? Prepoznajem sirenu kad je čujem", napisao je jedan korisnik, dok su drugi istaknuli njezinu "nevjerojatnu kontrolu glasa". "Tko je ova apsolutna božica?", "Čini se kao da ulaziš u svijet fantazije" i "Zvuči tako prirodno i eterično", samo su neki od komentara. Mnoge je posebno impresionirala činjenica da je nastup bio improviziran. "Za ovo je potreban nevjerojatan talent – čuti melodiju koja se svira i istodobno joj prilagoditi vokal. A ti si učinila da izgleda potpuno jednostavno", poručio joj je jedan korisnik. Drugi su zaključili da se savršeno uklopila među glazbenike: "Ti si karika koja je nedostajala njihovu bendu. Zvučiš apsolutno nevjerojatno". Mlada glazbenica se na TikToku predstavlja kao kantautorica koja spaja zapadnjačke i etničke glazbene utjecaje, a često objavljuje snimke na kojima pokazuje svoje vokalne sposobnosti.

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Ključne riječi
glazbenici pjevanje TikTok pjevačica Zadar

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