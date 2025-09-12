Hrstić: Sve bolnice imaju dugove, ali pacijenti mogu biti mirni

Ministrica zdravstva Irena Hrstić u petak je prilikom posjeta Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana istaknula da je njezina obveza riješiti problem dugovanja bolnica prema veledrogerijama, te poručila da pacijentima zdravstvena usluga neće biti uskraćena. Ministrica je prilikom posjeta Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana obišla bolničke odjele i sastala se s ravnateljstvom te naglasila kako je u zabočkoj bolnici vidljiv racionalan i stručan pristup. Odgovarajući na novinarsko pitanje o dugovima bolnica, istaknula je da nema bolnice u Hrvatskoj koja nema duga prema veledrogeriji.

Ranije danas ministrica je održala sastanak s predstavnicima veledrogerija nakon kojeg je najavila da će u 'vrlo skorom roku' dati informaciju o dinamici rješavanja duga, koji iznosi više od 730 milijuna eura. "Moja je obaveza da sve financijske probleme zdravstvenih ustanova razriješim, a da pacijenti to ne osjete. Ja bih poručila našim pacijentima da stvarno budu mirni”, naglasila je ministrica u Zaboku.

Ne odgovorivši na pitanje koliko konkretno iznosi dug OB Zabok, naglasila je da pojedinačni dug nema nužno veze s time je li nešto dobiveno u prihodima ili nije. „Ono što mogu garantirati je da je praćenje poslovanja zadnjih mjeseci, gdje zabočka bolnica izuzetno povećava izvršenja, a to je upravo i cilj - dosezanje limita i mislim da je to veliki napredak koji je Uprava uspjela napraviti”, zaključila je ministrica.

Predsjednik Upravnog vijeća OB Zabok Petar Vrančić rekao je da je od preuzimanja osnivačkih prava od strane države ostvarena izuzetno dobra suradnja s Ministarstvom zdravstva. Naveo je da je Vlada osigurala 2,5 milijuna eura za klimatizaciju bolnice te da im je želja što prije riješiti problem parkirališta i nove zgrade za palijativu, produženo liječenje i edukativni centar.

Ravnateljica bolnice Andreja Filija istaknula je da je bolnica vrlo blizu izvršenju svojih limita prema HZZO-u i da stalno jača kadrovski kapacitet. "Ekipiramo se kadrovski stalno, dobivamo nove liječnike, imamo puno specijalizanata, otvaramo nove ambulante i djelatnosti”, kazala je.

"Razveselila me činjenica da su dobili akreditacijske certifikate, što znači da su zadovoljili visoke standarde u procesima rada i kvaliteti pružene zdravstvene usluge”, rekla je Hrstić. Zaključila je da je važno kontinuirano prepoznavati gdje se procesi mogu unaprijediti jer je konačni cilj poboljšati zdravstvenu uslugu za sve građane koji gravitiraju zabočkoj bolnici.