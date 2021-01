Hrana za mene predstavlja radost, druženje i toplinu doma

Deni Srdoč, najmlađi chef u Hrvatskoj koji se može pohvaliti Michelinovom zvjezdicom koju je dobio u 27. godini, od rujna više nije dio zvjezdane ekipe lovranskog restorana Draga di Lovrana. Tamo je ostala i prestižna zvjezdica, ali dio sjaja s mladim, ambicioznim kuharom prelazi i u Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa koji je pred otvaranjem. U međuvremenu, paralelno s opremanjem restorana i ekipiranjem tima za Nebo Restaurant & Lounge kojem će biti na čelu, dosta kuha privatno. Kako kaže, igra se i eksperimentira s namirnicama, a ovih dana, recimo, radi sireve.

– Moja jela su kreativan i suvremen prikaz mediteranske i hrvatske tradicije, s receptima i sastojcima koji potječu iz cijele Hrvatske. Predstavljanje moje interpretacije nove hrvatske gastronomije na tako jedinstvenom mjestu kao što je Nebo Restaurant & Lounge, zajedno s timom iz Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa, vrlo je uzbudljiv projekt kojem se jako veselim - riječi su chefa Denija Srdoča koji u svojoj kuhinji kombinira moderno i tradicionalno s daškom talijansko-francuskog utjecaja.

Mjesec dana bez kuhanja je stagnacija, reći će ovaj nesuđeni elektrotehničar, koji je trebao nastaviti obiteljsku tradiciju. Međutim, na drugoj godini elektrotehničkog fakulteta u Rijeci shvatio je da to nije njegov put. No nije se prepustio plandovanju. Odmah prvu ljetnu sezonu nakon toga odradio je u ujakovoj konobi na svom rodnom Krku. I to je bilo dovoljno. Zahvaljujući tom iskustvu, kuhar koji tada nije imao diplomu spoznao je što želi raditi u životu. Iako, ljeto je praktički proveo guleći krumpire, čisteći salatu, ribe, lignje... Izgubio je deset kilograma, ali bilo mu je jasno da je kuhinja njegov teren.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 27.06.2019., Lovranska Draga - Najmladi hrvatski chef s Michelinovom zvjezdicom, Deni Srdoc (Hotel Draga Di Lovrana) .Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

Vrijeme za nove izazove

Iako, ljubav prema kuhanju čučala je u njemu od ranije, još od djetinjstva. Ujakova konoba samo je pomogla da na površinu iziđe ono što je radovalo malog krčkog dječaka dok se uz baku Mariju motao po kuhinji.

– Uz njezinu sam pomoć već s osam godina ispekao svoju prvu tortu. I to u obliku medvjedića – smije se Deni, koji ni u jednom trenutku nije požalio što je zanemario obiteljsku tradiciju i napravio drastičan životni preokret.

Ubrzo po napuštanju fakulteta uslijedile su edukacije, pa praksa u ponajboljim restoranima, a nije dugo trebalo da Denijev talent osim gostiju prepoznaju i strogi Michelinovi inspektori. Kulminacija njegove dosadašnje karijere uslijedila je nakon šest godina u kulinarstvu od čega je dvije godine proveo u restoranu Draga di Lovrana, koji je jesenas napustio bez loših emocija. Jednostavno, došlo je vrijeme za nove izazove. A restoran na vrhu novog resorta pod Hiltonovim brendom to će i donijeti u svakom slučaju. U tu se pustolovinu s njim upušta i Mario Štokić, koji mu je bio sous chef i u restoranu Draga di Lovrana.

Inače, danas dvadesetosmogodišnji chef Deni Srdoč, osim Michelinovom zvjezdicom, može se pohvaliti i titulom najboljeg mladog hrvatskog kuhara 2018. i titulom mladog talenta godine koju mu je dodijelio prestižni vodič Gault & Millau. Ambicije su mu tek dijelom zadovoljene, a mladi kvarnerski kulinarski mag ne krije da one ne staju na jednoj Michelinovoj zvjezdici. Radišan, discipliniran i fokusiran na cilj, ima dovoljno natjecateljskog duha da svaki dan nastoji biti bolji nego jučer.

O životnoj filozofiji najmlađeg hrvatskog kuhara koji je dobio Michelina dosta govori i tetovaža na njegovoj desnoj ruci, koju je dao napraviti kad se prekvalificirao za kuhara. Piše ‘Whatever the mind can conceive and believe it can achieve’ (sve što um može zamisliti i vjerovati, može i ostvariti, op.a.). Pritom, kuharstvo, za razliku od elektrotehnike primjerice, pruža slobodu i mogućnost kreativnog izražavanja, što je chefu Deniju jako važno.

Iako, danas zna da je ipak presudan osjećaj koji vezuje uz hranu otkako pamti.

- U mojoj obitelji su svi izvrsni kuhari, a i dosta toga nam je vezano uz hranu. A u tome je nekako centralna figura bila baš baka Marija, kod koje smo se kad sam bio dijete nedjeljom okupljali na ručku. I ti mirisi jela koja je ona pripremala, razgovori i druženja, spadaju u moje ponajljepše obiteljske uspomene iz djetinjstva. Atmosfera na tim okupljanjima bila je lijepa, sve nas je to usrećivalo i mislim da me taj osjećaj i doveo u ovu profesiju. A najzaslužnija je za sve to upravo moja dobra i skromna baka Marija, koja je prije kuhala, a sad je to preuzela mama – priča Deni za kojeg hrana, pogotovo u ovo blagdansko vrijeme, predstavlja radost, druženje i toplinu doma.

Mama peče bolje kolače

Zbog toga je i pristao, unatoč brojnim obavezama uoči skorog otvorenja novog resorta u Rijeci, ‘kuhati’ za naše čitatelje. Odlučio se za jela koja se za božićne blagdane tradicionalno jedu u mnogim kvarnerskim obiteljima, ali, dakako, jednako prijaju u svim dijelovima naše zemlje. Bilo bi super, predlaže svima koji su u mogućnosti nabaviti te namirnice, da objed počne hladnom platom na kojoj će se naći krčkog pršuta i sira, slanih srdela, kaštradine (suhomesnati proizvod koji se dobiva soljenjem, salamurenjem, dimljenjem, sušenjem i zrenjem ovčjeg ili kozjeg mesa), te ukiseljenog motara (divlje povrće dugih mesnatih listova, koje se bere poput šparoga)

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 27.06.2019., Lovranska Draga - Najmladi hrvatski chef s Michelinovom zvjezdicom, Deni Srdoc (Hotel Draga Di Lovrana) .Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

. – Plata s tim otočnim proizvodima bila bi odlična početak svečanog ručka. Nakon tog glavnog predjela, predlažem gulaš sa šurlicama, nakon toga janjeću plećku i rebra s krumpirom i varivom od graška. Za desert sugeriram presnac, poznatu krčku slasticu punjenu ovčjim sirom – kazuje Deni, koji se raduje blagdanima. Bit će to dani u obiteljskom okruženju, iako, zbog korone, u suženom sastavu, a on će biti gost i neće se primati kuhače. Bez obzira na to što je bezbroj jela spremao za najizbirljivija nepca, reći će da u njegovoj obitelji ima boljih kuhara od njega.

– Ja sam bolji s nekim jelima, ali mislim da mama i dalje bolje od mene priprema tradicionalna jela i kolače – kaže Deni, koji je našim čitateljima poželio sretne blagdane i, dakako, dobar tek!

Presnac TIJESTO - 250g glatkog brašna - 50g šećera - 50 g svinjske masti - 1 jaje - prstohvat soli NADJEV - 1 kg mladog ovčjeg sira - 250 g šećera - 50 g svinjske masti - 100 g glatkog brašna - 6 žumanjaka - korica limuna - 1 mahuna vanilije PRIPREMA Najprije pripremite tijesto. Sve sastojke stavite u multipraktik i izradite u jednoličnu smjesu. Zamijesite u okrugli oblik, malo spljoštite i prekrijte prozirnom folijom. Pustite da se tijesto malo odmori u hladnjaku. Razvaljajte ga na radnoj plohi u promjeru većeg dubokog tanjura ili dvaju manjih. Zatim ga stavite na tanjur i prijeđite na pripremu nadjeva. Mladi sir dobro izradite, šećer i žumanjke kratko izmiješajte. Siru dodajte sastrugane sjemenke vanilije i naribanu limunovu koricu. Zatim polako sipajte brašno i sve lagano povezujte. Nadjev stavite na pripremljeno tijesto, poravnajte ga i tijestu na svakih 5 centimetara odignite rub. Presnac pecite 20 minuta na 180 stupnjeva. Pustite ga da odstoji najmanje 20 minuta i poslužite ga s domaćom marmeladom po izboru.

Janjeća plećka i rebra s krumpirom i varivom od graška (recept za 4 osobe) SASTOJCI - 2,5 kg janjeće plećke i rebara - 1,2 kg Krumpira - 5 režnja češnjaka - 1 velika kapula - 1 rog paprika - mješavina sušenih začina: origano, menta, paprika, muškatni oraščić, korica limuna - limun - maslinovo ulje PRIPREMA Krumpire narezati na police, začiniti soli, paprom, maslinovim uljem, narezanom kapulom te staviti u pleh. Janjeću plećku i rebra posoliti i popapriti te obilno natrljati sušenim začinskim biljem te sokom jednog limuna. Staviti u pleh na krumpir i sve lijepo preliti maslinovim uljem. Prekriti aluminijskom folijom te peći 2 sata na 160 stupnjeva. Nakon 2 sata otkriti janjetinu i povećati temperaturu na 200 stupnjeva Celzijevih da se pojavi predivna zlatnosmeđa boja. Zatim janjetinu izvaditi iz pleha da se odmara na ovalu, a krumpir promiješati i ostaviti da se lijepo zahrskavi do kraja. Poslužiti u lijepom keramičkom ovalu, krumpir neka bude na dnu, a janjetina gore.

Šurlice i gulaš Šurlice SASTOJCI -1 kg oštrog brašna - 500 ml vode -1 cijelo jaje - 1 žumanjak - 10 g soli - 1 žlica maslinovog ulja PRIPREMA Zakipiti vodu i ulje te tako vruću uspiavati u posudu sa brašnom i soli. Mješati dok se ne sjedini. Pričekati da tjesto postane mlako pa unutra staviti jedno jaje i jedan žumanjak te dobro umjestiti i sjediniti. Pustiti da odmori umotano u krpu kojih sat vremena. Na pobrašnjenoj površini komade tijesta oblikujte u valjke, a potom ih izrežite na manje komadiće. Svaki komadić stanjite na dlanu, a nakon toga ih jedan po jedan omotajte oko pobrašnjenog štapića i valjajte na drvenoj dasci ili izmedu dlanova te oblikujte u šuplje rolice.Tjesto možete kuhati sviježe ili ga zalediti. Ovako pripremljene šurlice kuhajte u većoj količini vode koja je lijepo zasoljena. Šurlice su gotove kada isplivaju na površinu. Kuhane šurlice procijedite i poslužite tople Gulaš - 1 kg junećeg buta - 4 glavice kapule - 3 režnja češnjaka - 4 mrkve - papar - sol - koncentrat rajčice - 0,5 l crvenog vina - lovorov list - timijan - ružmarin - peršin - maslinovo ulje PRIPREMA Kapulu, češnjak i mrkvu narezati na sitne komadiće i staviti dinstati u lonac s lovorom, timijanom i ružmarinom. Kada se to lijepo karameliziralo, izvadimo začinsko bilje i štapnim mikserom razradimo u kremu. Na kremu ubacimo na kockice narezanu soljenu junetinu i koncentrat rajčice te dinstamo kojih 20 min dok se ne počne malo karamelizirati. Uliti crveno vino i iskuhavati da ispari alkohol. Nakon toga uliti vodu te kuhati dok meso ne bude željene mekoće. Nakon toga začinimo po želji paprom, maslinovim uljem i solju te poslužimo sa šurlicama. Šurlice su gotove kada isplivaju na površinu.