Horvatov plan: U tri godine u obnovu zgrada investirati četiri milijarde kuna

Ministarstvo graditeljstva izradilo je Program energetske obnove višestambenih zgrada (VSZ) do 2030. vrijedan 17,2 milijardi kuna. Ukupno bi se do 2030. trebalo obnoviti oko 6,3 milijuna četvornih metara u VSZ-u. Do kraja 2024., bit će potrebne investicije od oko 4,3 milijardi kuna. Program se odnosi na segment višestambenih zgrada (VSZ), koje predstavljaju oko 35 posto ukupnog stambenog fonda u Hrvatskoj. Prema podacima iz Programa, oko 32% ukupne isporučene energije sektoru kućanstva otpada na VSZ, a od toga se oko 80% troši na toplinske potrebe, odnosno grijanje i hlađenje prostora te pripremu potrošne tople vode. U strukturi potrošnje energenata dominira ogrjevno drvo s gotovo 50% u cijelom sektoru kućanstava, dok za VSZ taj udio iznosi oko 35%.