Premijer u Bregani

Plenković o optužbama Komšića: To su besprizorne aluzije i to je žalosno

GP Bregana: Premijer Plenković na svečanosti obilježavanja Dana carinske službe
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
26.09.2025.
u 17:24

Komšić je ranije u petak u govoru pred Ujedinjenim narodima optužio Hrvatsku za rušenje žalbe njegova savjetnika Slavena Kovačevića, koji je tvrdio da je žrtva diskriminacije, te izrazio sumnju u korupciju ESLJP-a u tom predmetu

Aluzije da bi hrvatske donacije za rad Europskog suda za ljudska prava mogle utjecati na suca prije donošenja odluke su besprizorne, rekao je u petak premijer Andrej Plenković u Bregani, nakon što je predsjedatelj Predsjedništva BiH Željko Komšić u New Yorku izrazio sumnju u korupciju ESLJP-a.

"Hrvatska je podržala aktivnosti ESLJP-a jer je cijela organizacija pa i sam sud imao proračunskih poteškoća. ... I to naravno nema nikakve veze s tim besprizornim aluzijama da bi naše donacije za rad Europskog suda utjecale na suca prije donošenja odluke", izjavio je Plenković u izjavi za medije na svečanosti proslave Dana carinske službe i prezentacija prostora Centra za naprednu obuku Carinske uprave u Bregani.

Komšić je ranije u petak u govoru pred Ujedinjenim narodima optužio Hrvatsku za rušenje žalbe njegova savjetnika Slavena Kovačevića, koji je tvrdio da je žrtva diskriminacije, te izrazio sumnju u korupciju ESLJP-a u tom predmetu. Komšić je uvjeren da je "jedna od zemalja", a mediji bliski njegovoj političkoj opciji navodili su kako se radi o Hrvatskoj, "dala financijsku donaciju Europskom sudu za ljudska prava i pojavila se kasnije, u tom istom predmetu kao zainteresirana strana, što je izraz klasične političke korupcije".

Plenković je rekao da Komšić nije eksplicitno spomenuo Hrvatsku, no da pretpostavlja da je dobro informiran da je Hrvatska među zemljama koje daju posebnu kontribuciju za rad suda. Činjenicu da takve insinuacije dolaze iz susjedne zemlje "kojoj toliko pomažemo" je nazvao "žalosnom".

U predmetu Slavena Kovačević protiv BiH, Republika Hrvatska se uključila u slučaj jer je utvrđeno kako on ima hrvatsko državljanstvo. Istodobno u žalbi ESLJP-u se Kovačević izjasnio kao Bosanac koji je tvrdio ne može birati političke predstavnike s određenog teritorija zemlje jer nije jedan od pripadnika konstitutivnih naroda.

Utvrđeno je, međutim, kako se on ranije izjašnjavao kao Hrvat na temelju čega je ranije biran u Gradsku skupštinu u Sarajevu i da posjeduje hrvatsko državljanstvo.

