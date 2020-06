Nezavisna kandidatkinja na izbornoj listi Mosta Marija Selak Raspudić gostovala je večeras u RTL-u Direktu gdje je komentirala zašto je odlučila ući u politiku.

– Hodam ulicom i opravdavam se kao da sam se odlučila baviti prostitucijom. To je pokazatelj prave mjere do koje su degradirane naše temeljne institucije. Ne postoji nitko tko smatra da se treba uključiti u politiku, osim onih koji se uključe kada im je to redovito zadnji izlaz, kad su im sve lađe potonule na nekim drugim područjima. Mi smo odlučili ući u trenucima kad oboje 'stojimo dobro', nemamo nikakvu agendu iza sebe niti možemo iz toga neku materijalnu korist. Ne zato jer smo mi neki heroji, nego zato što se time treba poslati jedna važna poruka društvu i možda time možemo aktivirati neke druge vrijedne pojedince da oni daju svoj doprinos. A to je da politika treba biti izbor u trenutku kada je čovjek najaktivniji, a ne nekakvo sredstvo bijega i da se zaista svi trebamo vratiti politici i politizirati stvari da bismo mogli popraviti stvari u ovoj državi.

A zašto sad, zato što već dugo sustavno oboje pratimo političke procese u našoj državi i ova sadašnja Vlada, od činjenice da je ona na jedan kriminalan način uopće ostala na vlasti, političkom trgovinom, da je rasprodala maternicu društva, a to je sustav obrazovanja, jednoj marginalnoj stranci, koje se isto tako brzo odrekla za vrijeme ovih izbora pa do raspisivanja izbora u vrijeme pandemije, a onda i onemogućavanje općenito referenduma i elektroničkog i dopisnog glasovanja i uopće nerada na jednom izbornom zakonu, to su sve razlozi koji čovjeka natjeraju da se uključi u procese, da pokuša vratiti neku demokraciju u društvo – rekla je Selak Raspudić, pišu vijesti.hr.

Komentirala je i spornu fotografiju u visokom stupnju trudnoće.

– Fotografija mi smeta smeta kao i svakoj civiliziranoj osobi jer je slikana bez mog dopuštenja, a još više me smeta što se pojavljuje u kontekstu nečega što je relativno ozbiljna stvar, a to je moja politička aktivacija. Najviše me smeta što to nikome tko se bavi ženskim pravima ne smeta, za razliku od nekih drugih stvari – rekla je.