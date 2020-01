Hoće li se Sanja Musić Milanović ugledati na Michelle Obamu?

Hrvatska je s novim predsjednikom dobila i prvu damu koja će biti aktivna i vidljivija od svojih prethodnica i prethodnika te novu funkciju doista misli i iskoristiti za javnu korist. S obzirom na njezinu profesiju, to joj ne bi trebalo biti ni osobito teško jer se poklopilo da je Sanja Musić Milanović ugledna liječnica i znanstvenica koja u svojim javnim nastupima neumorno promovira zdrav način života. A bolju pozornicu s koje se mogu poslati poruke do širokog broja ljudi od novostečene pozicije prve dame teško je naći. I to ne samo poruke o zdravom načinu života nego i o pravima žena, djece, mladih, važnosti obrazovanja, za što je uostalom i sama Musić Milanović za Gloriju kazala da će joj biti u fokusu interesa.

Sudjelovala u kampanji

Da će ići u tom pravcu, Sanja Musić Milanović dala je naslutiti već u kampanji u kojoj je također bila prisutna. U ključnim se trenucima pojavljivala sa suprugom i doista su djelovali kao svojevrstan tim. Hoće li u još dinamičnijem tempu nastaviti i nakon što Zoran Milanović prisegne za predsjednika i useli se na Pantovčak, logično je pitanje.

Milanović je u svom posljednjem intervjuu na pitanje koju će ulogu imati njegova supruga kazao da je njezina želja promovirati upravo ono čime se bavi.

– Ona je prije svega sveučilišni nastavnik i radi u državnom zavodu na projektima. Radit će ono što bude htjela. Vjerojatno će biti prisutnija nego kad sam bio premijer, ali ne puno više. To je, na kraju krajeva, njezina odluka – kazao je novoizabrani predsjednik.

Veća angažiranost i aktivnost prve dame bila bi svojevrsna novost na hrvatskoj političkoj sceni. Dosadašnje prve dame i prvi suprug svoje pozicije nisu iskoristili onako kako su mogli. Nisu se ni trudili.

Milka Mesić, supruga Stipe Mesića, bila je samozatajna dama koja je muža pratila isključivo na protokolarne dužnosti koje nije mogla izbjeći. Tatjana Josipović s druge strane imala je svoju profesionalnu karijeru profesorice na Pravnom fakultetu te je funkciju prve dame također ispunjavala u neizbježnim protokolarnim situacijama, a podupirala je i rad Zaklade Ana Rukavina i SOS Dječjeg sela. Prvi suprug Jakov Kitarović pet je godina bio samozatajan prvi muž da bi se potom nešto više aktivirao u samoj predsjedničkoj kampanji. Od Musić Milanović može se, čini se, ipak očekivati određeni iskorak, odnosno da će za svog petogodišnjeg mandata imati možda i neke konkretne inicijative, projekte, apele...

Iskustvo premijerove supruge

Tako misli i komunikacijski stručnjak Božo Skoko koji je svojedobno objavio i rad “Utjecaj prvih dama na imidž predsjednika”. Prema njemu Musić Milanović i po svom komunikacijskom stilu i po profesiji kojom se bavi može odigrati prvu vidljivu rolu koja neće biti rezervirana isključivo uz protokol.

– Ovog puta mogli bismo imati i neke konkretne inicijative prve dame – kaže Skoko i naglašava kako joj je velika prednost činjenica da je komunikativna, da otprije istupa javno, ali i da ima iskustvo jer je već bila svojevrsna prva dama kada joj je suprug bio premijer. Što znači da joj protokoli nisu nepoznanica, a u jednom takvom bila je u rujnu 2012. godine kada je sa suprugom, tada premijerom, bila na primanju kod američkog predsjednika Baracka Obame i njegove prve dame Michelle s kojom je razgovarala o kampanji protiv pretilosti među djecom koju je tada provodila američka prva dama, a što je omiljena tema upravo Musić Milanović.

