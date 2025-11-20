Hoće li nam polarni vrtlog i fenomen La Niña donijeti hladniju zimu?

"Danas se očekuje vjetrovit dan, na kopnu će padati snijeg, no nije isključeno da uz jaku i olujnu buru padne i na obali. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, u Dalmaciji obilniji uz grmljavinu. U unutrašnjosti susnježica i snijeg, osobito u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita navečer i olujna, a na jugu južni i jugozapadni vjetar te jugo", glasi prognoza koju je Državni hidrometeorološki zavod najavio za petak. Najviša dnevna temperatura bit će od dva do šest Celzijevih stupnjeva, a na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva. Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend? U većini predjela bit će pretežno oblačno i vjetrovito.

U subotu se na kopnu mjestimice očekuje snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, debljeg u gorju, na Jadranu kiša i lokalno mogući obilniji pljuskovi s grmljavinom. U nedjelju slijede sunčana razdoblja, a kiše će mjestimice biti na jugu. U ponedjeljak ponovno kiša, na Jadranu i pljuskovi. Kad je riječ o vjetru, sutra se očekuje umjeren do jak sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita i s orkanskim udarima. U nedjelju vjetar će oslabjeti, na Jadranu će bura okrenuti na sjeverozapadnjak. "U ponedjeljak slab do umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu mjestimice i jako jugo. Temperatura zraka na Jadranu bez veće promjene, na kopnu za vikend hladno", najavljuju u DHMZ-u.

Smirivanje vremena očekuje se u srijedu, a onda slijedi novi nalet zime. Zimske službe su u pripravnosti. U Hrvatskim autocestama rekli su da je njihova mehanizacija već bila na terenu kada je početkom tjedna snijeg zabijelio Liku i Gorski kotar, a očekuju da će ovog vikenda i idućeg tjedna imati još više posla. Svake godine Hrvatske autoceste potroše između 22.000 i 25.000 tona soli. Procjenjuju, vele, da za prosječnu zimu na svim dionicama autocesta treba oko 26.000 tona soli za posipanje kolnika.

U analizi konačnih izgleda za zimu 2025./2026. portal Severe Weather navodi da se razvija hladnija sezona od očekivane, uzrokovana polarnim vrtlogom i La Niñom. Najnoviji podaci pokazuju da će, piše portal, hladnoće i snijega u prosincu biti u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Europi. Dugoročne indikacije sugeriraju mogućnost da ti hladni događaji potraju do siječnja, nakon stratosferskog zagrijavanja i kolapsa polarnog vrtloga.

FOTO Pao je snijeg: Pogledajte prizore sa Sljemena, iz Gorskog kotara...

Glavni razlog jače zime meteorolozi vide u vrlo ranom iznenadnom stratosferskom zagrijavanju, jednom od najranijih zabilježenih u posljednjih sedamdesetak godina. Dodatni utjecaj ima i slaba La Niña na Pacifiku koja, iako najviše utječe na Sjevernu Ameriku, posredno mijenja cirkulacijske obrasce i u Europi. Na Pacifiku postoji područje koje se naziva ENSO, što je kratica za "El Niño Southern Oscillation", oceansko područje koje periodično prelazi iz tople u hladnu fazu. Obično dolazi do promjene faze otprilike svake jedne do tri godine.

Već se ovoga ljeta pisalo kako prognoze pokazuju iznenađujući povratak La Niñe i da te rane prognoze već pokazuju mogući utjecaj na sezonske vremenske obrasce, posebno tijekom zime diljem Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Europe. Najavljuje se da će u većem dijelu kontinenta prosinac biti hladniji od prosjeka.

Raspored tlaka povećava mogućnost ranog stvaranja snježnog pokrivača u Europi, napose u središnjoj i istočnoj Europi. U siječnju bi se hladnije vrijeme trebalo nastaviti, ali s nešto manje oborina. Temperature će u mnogim regijama biti do blago ispodprosječne. Prema dostupnim modelima, očekuje se stabilnije i toplije vrijeme u drugom dijelu zime. Tijekom veljače temperature bi na većem dijelu kontinenta trebale imati iznadprosječne vrijednosti.

U ožujku, piše portal, postoji velika mogućnost za snijeg u središnjoj Europi, dok će se u ostatku Europe već osjetiti proljeće. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler je, gostujući početkom studenoga na HRT-u, rekao kako Europski centar za srednjoročne prognoze najavljuje da ove godine ponovno neće biti snijega i da se prema tome može očekivati nešto toplija zima.

– Zaista postoji signal ponovno nešto blaže i toplije zime nego što je uobičajeno. Ništa dramatično za sada, ali kod tih sezonskih prognoza uvijek treba biti svjestan da neka dulja razdoblja povećanih temperatura mogu biti prekinuta hladnim prodorima zraka – rekao je.