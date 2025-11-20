DHMZ i ARSO šire suradnju u prilagodbi klimatskim promjenama

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) i Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) potpisali su jučer u Rovinju novi Memorandum o razumijevanju, kojim dodatno učvršćuju dugogodišnju suradnju u području meteorologije, hidrologije, oceanografije, klimatologije i kvalitete zraka. Kako obrazlažu u DHMZ-u, novi Memorandum uspostavlja mehanizme izravne razmjene podataka i operativnih informacija između dviju službi, razmjenu širokog spektra podataka, poput onih o kvaliteti zraka, mjerenja s automatskih postaja, radara, vjetrenog presječnika i mikrovalnog radiometra. Potpisani dokument zamjenjuje prethodni sporazum iz 2008. i nadopunjuje postojeću suradnju kroz europske i međunarodne organizacije i programe. – U doba klimatskih promjena, sve češćih meteoroloških i hidroloških ekstrema te brzog tehnološkog napretka, suradnja je važnija nego ikad. Razmjenom podataka i znanja te zajedničkim projektima nastojimo zajednicama s obje strane granice pružiti točnije prognoze, pravodobna upozorenja te kvalitetnije informacije i usluge – rekao je Jože Knez, glavni ravnatelj ARSO-a. Dr. sc. Ivan Güttler, glavni ravnatelj DHMZ-a, istaknuo je da ekstremni vremenski i klimatski događaji ne poznaju državne granice te da će uska i proaktivna suradnja Slovenije i Hrvatske na području nacionalnih hidrometeoroloških službi ostati jednom od najvažnijih međunarodnih aktivnosti DHMZ-a.

– Naša meteorološka zajednica prolazi kroz jedinstvenu transformaciju, pri čemu se sustavi umjetne inteligencije i strojnog učenja integriraju u sve naše aktivnosti. Uskoro će povećana robotizacija i daljnja automatizacija naših motriteljskih mreža i laboratorija dodatno ojačati našu ulogu u nacionalnim i međunarodnim naporima za ublažavanje i prilagodbu ekstremnim vremenskim i hidrološkim događajima, klimatskim promjenama i pritiscima na kvalitetu zraka – rekao je dr. Güttler. Redovita usklađivanja, razmjena hidroloških podataka, zajednički rad na prognoziranju poplava i stalno unapređivanje hidroloških modela pridonosit će, rečeno je, boljoj pripravnosti na ekstremne događaje te većoj zaštiti stanovništva i infrastrukture. U području oceanografije, ističu potpisnici ugovora, Memorandum otvara put usklađenijem i cjelovitijem praćenju stanja Jadranskog mora. Razmjena podataka s meteorološko-oceanografskih plutača, informacija o riječnim dotocima i korištenje naprednih operativnih oceanskih modela omogućit će preciznije praćenje morskih uvjeta, od strujanja i temperature mora do potencijalnih rizika za obalna područja.