FOTO Pogledajte što juri prema Hrvatskoj: Evo kada stiže nova snažna promjena vremena

Snijeg je jučer zabijelio dijelove Hrvatske, a idilični prizori pristižu iz Gorskog kotara, Like, Sljemena, Žumberka... Danas će pak biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Oblačnije na jugu zemlje gdje mjestimice može pasti i malo kiše. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a prema kraju dana jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 6 i 11, na moru od 12 do 17 °C.

A u četvrtak nam stiže porast naoblake i mjestimična kiša koja će u petak prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, i ne samo u gorju, javlja DHMZ. Obilnija oborina je u četvrtak moguća na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, a zatim je vjerojatnija na istoku i jugu. U subotu na moru sunčana razdoblja, osobito na sjevernom dijelu gdje će oborine najranije prestajati. U petak će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na moru će umjereno jugo i jugozapadnjak krajem radnog tjedna okrenuti na jaku do olujnu buru, u subotu na udare podno Velebita i orkansku. Temperatura zraka u padu.

Nakon kratkotrajnog smirivanja vremena u srijedu koja donosi obilje sunčanog vremena, već u četvrtak ponovno će se naoblačiti, a stiže nam i kiša te prolazno zatopljenje. Promjenjivo vrijeme nastavit će se u petak, ali ponovno uz niže temperature zraka i snijeg u gorju. S daljnjim zahladnjenjem, u prvom dijelu subotu snijega može biti i u dijelovima središnje Istre, međutim bez većih iznenađenja. Ipak, neke nizine unutrašnjosti Hrvatske mogle bi se zabijeliti, dok će temperature zraka pasti značajno ispod prosjeka za doba godine uz umjeren i jak mraz, javlja Istramet.

Foto: Istramet