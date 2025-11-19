Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
BIT ĆE SVEGA

FOTO Pogledajte što juri prema Hrvatskoj: Evo kada stiže nova snažna promjena vremena

snijeg
Foto: Istramet/Čitatelj
1/6
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
19.11.2025.
u 08:27

Promjenjivo vrijeme nastaviti će se u petak, ali ponovno uz niže temperature zraka i snijeg u gorju

Snijeg je jučer zabijelio dijelove Hrvatske, a idilični prizori pristižu iz Gorskog kotara, Like, Sljemena, Žumberka... Danas će pak biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Oblačnije na jugu zemlje gdje mjestimice može pasti i malo kiše. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a prema kraju dana jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 6 i 11, na moru od 12 do 17 °C.

A u četvrtak nam stiže porast naoblake i mjestimična kiša koja će u petak prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, i ne samo u gorju, javlja DHMZ. Obilnija oborina je u četvrtak moguća na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, a zatim je vjerojatnija na istoku i jugu. U subotu na moru sunčana razdoblja, osobito na sjevernom dijelu gdje će oborine najranije prestajati. U petak će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na moru će umjereno jugo i jugozapadnjak krajem radnog tjedna okrenuti na jaku do olujnu buru, u subotu na udare podno Velebita i orkansku. Temperatura zraka u padu.

Nakon kratkotrajnog smirivanja vremena u srijedu koja donosi obilje sunčanog vremena, već u četvrtak ponovno će se naoblačiti, a stiže nam i kiša te prolazno zatopljenje. Promjenjivo vrijeme nastavit će se u petak, ali ponovno uz niže temperature zraka i snijeg u gorju. S daljnjim zahladnjenjem, u prvom dijelu subotu snijega može biti i u dijelovima središnje Istre, međutim bez većih iznenađenja. Ipak, neke nizine unutrašnjosti Hrvatske mogle bi se zabijeliti, dok će temperature zraka pasti značajno ispod prosjeka za doba godine uz umjeren i jak mraz, javlja Istramet.

Istramet
Foto: Istramet

FOTO Kao iz bajke: Pogledajte ovu snježnu idilu na Žumberku
snijeg
1/20
Ključne riječi
snijeg vremenska prognoza vrijeme

Komentara 1

Pogledaj Sve
PA
pasjura00
09:16 19.11.2025.

Nemoguće da bude u studenom zima i snijega😏, toga nikada nije bilo

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-18/PXL_181125_142064665-1.jpg
Deseci tisuća ljudi u Koloni sjećanja

Borković: Vukovarsku priču zaokružit ćemo kada nađemo sve naše nestale

Tiho, dostojanstveno i s puno emocija jučer je Kolonom sjećanja obilježen središnji dan obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine. I ove godine Kolona je tradicionalno krenula iz dvorišta vukovarske bolnice, gdje je prethodno održan prigodni program, te se potom nastavila kretati istim onim ulicama Vukovara koje su prije 34 godine bile razrušene i kojima su građani Vukovara napuštali svoj grad

Učitaj još

Kupnja