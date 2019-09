Hoće li EU platiti odštetu za besplatno uzimanje radnika

Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije zadužena za resor demografije i demokracije, misli da će na tom području moći puno napraviti jer demografija, kako je rekla, ne tišti samo Hrvatsku nego i mnoge zemlje EU. Prve izjave šefice EK Ursule von der Leyen, inače majke sedmero djece, upućuju na to da se od Šuice očekuje da se pozabavi usklađivanjem radnog i obiteljskog života građana EU, da nađe rješenje kako pomoći regijama u EU i dijelovima društva najviše pogođenima demografskim problemima i odljevom mozgova, da koordinira izradu strategije za ruralna područja EU...

Nema ni iskustva

I dok se šefica EK u političkom životu bavila pronatalitetnom politikom, Šuica nije. No, možda Šuica nakon velikog političkog uspjeha koji može zahvaliti Plenkoviću iznenadi i nas i sebe...

Što demografi očekuju od resora demokracije i demografije imajući na umu da se Šuica treba zalagati za interese EU u cjelini, a da interesi Njemačke ili Švedske, u koje se “slijevaju mozgovi”, i interesi Hrvatske ili Bugarske, iz kojih se odlijevaju, nisu isti?

– Znam da se šefica EK Ursula von der Leyen bavila obiteljskom politikom i da je zagovarala proobiteljske mjere, što je pozitivno, no ne znam što taj resor s razine EU može napraviti i koje su mu ingerencije jer su za svaku zemlju bitne nacionalne demografske politike. Politika jedne države EU ne znači da može biti i politika druge države jer nemaju iste interese. Iseljavanje mladih u najbogatije zemlje EU nije na korist nama, nego tim zemljama. Zato je za taj resor izazovno krojiti istu politiku za različite zemlje. Imamo krug zemalja EU poput naše iz kojih se ljudi najviše iseljavaju i krug država u koje se najviše useljava. Volio bih vidjeti dokument koji bi štitio interese svih zemalja EU i išao u korist Hrvatske kod velikog iseljavanja našeg stanovništva u Njemačku i kakva bi bila demografska politika EK spram tog procesa. Bile bi korisne obvezujuće pronatalitetne mjere za članice EU, ali ne i da Hrvatska bude inkubator ljudi koji će ovdje rađati, obrazovati se i odlaziti u druge zemlje – govori demograf Marin Strmota. Moguće je, dodaje, direktivama EK jače zaštititi roditeljska prava, djecu i obitelji i pronaći sredstva na razini EU.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Na to što se Šuica prije nije bavila demografijom kaže: – Interesantno je da se demografijom bave ljudi koji se u svom opisu zvanja i zanimanja nikad nisu time bavili iako je to danas najveći izazov EU. Bilo bi lijepo da su na tim pozicijama ljudi koji razumiju demografska kretanja. Strmoti je malo čudan naziv resora demokracija i demografija i pita se kako je baš združen taj resor, no iskreno se nada da demografija na razini EU nije kozmetički dodatak političkih elita kao onaj kad smo Ministarstvu za socijalnu politiku dodali riječ demografija.

Socijalna geografkinja Sanja Klempić Bogadi s Instituta za migracije i narodnosti ne očekuje od tog resora znatne promjene za Hrvatsku.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ne možemo čekati odluke EU

– Demografske strategije i migracijsku politiku donosi svaka država zasebno, ovisno i o svom tržištu rada. Mi nemamo iste potrebe kao Danska, Njemačka... Ne mislim da će to što je Šuica na toj poziciji riješiti naše demografske probleme i da će taj resor generalno riješiti demografske probleme EU. Naravno da nije loše za Hrvatsku kao malu zemlju što je Šuica na toj poziciji. Puno je tu izazova, ne samo iseljavanje nego i starenje o kojem se negativno govori iako je to dostignuće čovječanstva jer smo željeli živjeti dulje. Neodrživost našeg mirovinskog sustava nastala je zbog preranog umirovljenja i iseljavanja mladih zbog loše ekonomske situacije, smanjenja kvalitete života i korupcije... Nerealno je da će EU rješavati naše probleme, nemaju ni sve države iste interese – kaže Klempić Bogadi.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Demograf Stjepan Šterc kaže da se ljudima iz znanstvenog miljea čini da se pokazuje da stručnost nije bitna u političkom sustavu.

– Ako vlast misli ponovno procjenjivati situaciju u Hrvatskoj i čekati odluke na razini EU, opet će se izgubiti cijeli mandat. Mi nemamo vremena za čekanje. Treba postaviti pitanje pražnjenja jugoistoka Europe i odlaska obrazovanih radnika u razvijene zemlje, no ne vidim načina da se tu nešto ozbiljno napravi. Hoće li razvijene zemlje platiti nerazvijenima besplatno uzimanje obrazovanih radnika pa da se taj novac usmjeri u te zemlje? Ne znam koju će ekipu Šuica sastaviti, ali dosad je njezin interes za demografsku problematiku bio nikakav – kaže Šterc.