HND upozorava: Bivši gradonačelnik Križevaca i SDP pokušali ušutkati novinarku

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) upozorilo je na pritiske i pokušaje zastrašivanja kojima je izložena križevačka novinarka Silvija Novosel, optužujući bivšeg gradonačelnika Križevaca, a sadašnjeg koprivničko-križevačkog dožupana Marija Rajna te lokalni SDP za pokušaje ograničavanja novinarskih sloboda. Novosel, koja je ujedno predsjednica križevačkog ogranka HND-a, obratila se udruzi zbog, kako kaže, kontinuiranih pritisaka koje je trpjela od Rajna, a uključivali su i objave na njegovom Facebook profilu. "Te su objave prenosili mediji koje je Rajn diskrecijskom odlukom obilato financirao tijekom gradonačelničkog mandata", istaknula je. Dodala je kako su pritisci postali intenzivniji nakon što se pojavila informacija da će biti imenovana za v.d. direktoricu Prigorskog radija, nekada Radija Križevci.

Na konferenciji za novinare Novosel je rekla i da ju je Rajn "zatrpavao demantijima i tužbama koje su kasnije povučene, a sve su financirane javnim novcem, uključujući i odvjetničke usluge". Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko poručio je kako je Grad Križevci u isto vrijeme nagrađivao portal Prigorski.hr, dok je njegov vlasnik Željko Picig imenovan direktorom Radija Križevci, što je Novosel kritizirala u svojim tekstovima. "Radi se o eklatantnom primjeru pokušaja zastrašivanja lokalnih novinara", ocijenio je Zovko. Podsjetio je i da HND nije uspio s Rajnom uspostaviti dijalog o transparentnom financiranju medija, a kasnije ih je, kaže, optužio za "žicanje para".

Zovko je prozvao i lokalni SDP zbog promjene stava: "U prošlosti su zagovarali transparentno financiranje medija, ali su promijenili stajalište nakon što je Rajn postao zamjenik SDP-ova župana". Naglasio je i kako političarima smeta ideja da Prigorski radio vodi iskusna novinarka poput Novosel, dok im ne smeta da ga vodi osoba zaposlena u Agenciji za poljoprivredu koja ujedno posjeduje i privatni medij. Upozorio je da aktualni direktor nije ni podnio zahtjev za produljenje koncesije, čime je ugrožena budućnost tog lokalnog radija.

Posebno je istaknuo i izostanak HRT-ovih novinara na konferenciji HND-a. To je povezao s osobnim vezama pojedinih aktera slučaja s ljudima visoko pozicioniranim u hijerarhiji HRT-a. "Radi se o privatiziranju javnog medijskog servisa koji pristojbom financiraju svi građani", zaključio je Zovko. Kako je dodao Goran Gazdek, predsjednik ogranka HND-a za Bjelovarsko-bilogorsku i Virovitičko-podravsku županiju, slučaj u Križevcima nije usamljen, već se slični pritisci događaju diljem Hrvatske, no malo je novinara poput Silvije Novosel koji su spremni javno progovoriti.