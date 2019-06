Hladan tuš za Skoplje: Pariz i Berlin protiv početka pregovora s Makedoncima

Unatoč promjeni imena države, unatoč pozitivnoj preporuci Europske komisije, unatoč upozorenju 14 država članica Unije da se ne smije ostaviti na cjedilu država kandidatkinja koja je toliko puno učinila da otkloni blokade na svom europskom putu, Sjeverna Makedonija ipak najvjerojatnije neće tijekom ovog mjeseca dobiti datum početka pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Ni Albanija, koja je zajedno s Makedoncima dobila preporuku Komisije da otpočne pregovore. Priznao je to i predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk kad je jučer primio u posjet novog makedonskog predsjednika Stevu Pendarovskog.

Napravili ste sve, ali ipak...

– Napravili ste sve što se od vas očekivalo. Ali želim biti iskren prema vama: nisu sve države članice spremne donijeti odluku o otvaranju pregovora u sljedećih nekoliko dana – rekao je Tusk.

Ministri vanjskih poslova 14 država članica EU objavili su u utorak zajedničku izjavu u kojoj apeliraju na otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom tijekom ovog mjeseca. No, Francuska, Nizozemska, Danska, ali i Njemačka, nisu među potpisnicama te izjave. Kako neslužbeno doznaje Večernji list u Bruxellesu, njemački diplomati prenose stav svoje vlade i parlamenta, koji kaže da je premalo vremena ostavljeno za razmatranje Komisijina prijedloga, pa da stoga umjesto lipnja Nijemci žele ciljati srpanj ili rujan. No, opasnost od takve, makar i kratke odgode leži u činjenici da se u Grčkoj početkom srpnja održavaju parlamentarni izbori nakon kojih bi vladu mogli formirati protivnici Prespanskog sporazuma, što može (premda ne mora automatski) zakomplicirati trenutačni zamah koji je stvorio taj makedonsko-grčki sporazum.

Hrvatska za pregovore

Francusko protivljenje poznato je otprije: stav predsjednika Emmanuela Macrona je da se EU prvo mora sama reformirati iznutra prije no što se nastavi otvarati za daljnje proširenje. No, mnogi diplomati iz ovih 14 država potpisnica pisma potpore Makedoncima i Albancima, kao i dužnosnici Komisije, na takav francuski stav uzvraćaju činjenicom da odluka o datumu početka pregovora ne znači novo proširenje jer do završetka pregovora obje zemlje imaju još dalek put, a i na kraju tog puta države članice opet mogu, ako baš žele, uskratiti odobrenje za ulazak u članstvo. Zbog toga francusko protivljenje ovoj konkretnoj odluci nije baš najjasnije.

U zajedničkoj izjavi 14 država članica, među kojima je i Hrvatska, upozorava se da je ovo pitanje vjerodostojnosti EU. Poziva se skeptične ili neodlučne države članice da priznaju “iznimne napore i napredak koje su Albanija i Sjeverna Makedonija učinile u usvajanju i primjeni nužnih reformi”, a u slučaju Sjeverne Makedonije i da posebno priznaju “povijesnu važnost sporazuma s Grčkom i s Bugarskom, koji su postali primjer za rješavanje otvorenih pitanja u regiji i šire”. I Donald Tusk je osobno na takvom stavu, ali nije do njega, nego je nužan konsenzus svih 28 država članica u Vijeću EU. I predsjednik EK je na takvom tragu.

– Ako zemlja poput Sjeverne Makedonije, pod teškim okolnostima i zahvaljujući pomoći grčke vlade, poduzme potrebne korake, onda im ne možete zatvoriti vrata – rekao je Jean-Claude Juncker.

