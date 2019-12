Hitno trebamo kvalificirane strane radnike inače će nam poduzeća otići iz Njemačke

Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je da zbog nedostatka kvalificiranih radnika Njemačkoj prijeti seljenje njemačkih kompanija u inozemstvo. U svom redovitom subotnjem video podcastu kancelarka je kazala da mnogi sektori i kompanije traže kvalificirane radnike, bez kojih njemačko gospodarstvo ne može biti uspješno. Prema njezinim riječima, ako na tom području ne dođe do poboljšanja, poduzeća će biti prisiljena seliti se u inozemstvo, što Njemačka, naravno, ne želi.

Dramatično upozorenje kancelarka Merkel tempirala je uoči današnjeg sastanka predstavnika vlade, poslodavaca i sindikata o novom zakonu o useljavanju stručne radne snage u Berlinu.

Spas u trećim zemljama

Njemačka, koja po ocjeni Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) nije osobito konkurentna na globalnoj razini kada se radi o visokokvalificiranoj radnoj snazi, već je poduzela prve korake kako bi poboljšala svoju konkurentnost planirajući maksimalno iskoristiti njemačko tržište rada boljom izobrazbom postojećih radnika, ali i pojačanim useljavanjem stranih radnika, i to ne samo iz članica Europske unije, nego i iz trećih zemalja. U Njemačkoj u ovom trenutku radi oko 2,5 milijuna radnika iz EU, no to nije dovoljno za potrebe najvećeg europskog gospodarstva, koje radnike mora tražiti i izvan EU.

Zbog toga je Njemačka donijela novi zakon o imigraciji kvalificiranih radnika, koji bi trebao olakšati useljavanje kvalificirane radne snage iz nečlanica EU i koji će stupiti na snagu 1. ožujka sljedeće godine.

Tim je zakonom Njemačka olakšala useljavanje ne samo visokokvalificiranih radnika i stručnjaka nego i svih onih koji u Njemačkoj pronađu zaposlenje koje odgovara njihovoj kvalifikaciji. Istodobno je olakšan postupak potvrđivanja njihovih diploma i stručnih kvalifikacija. Stranci sa stručnom kvalifikacijom sada mogu doći u Njemačku kako bi ondje tražili posao, a njemački poslodavac koji želi zaposliti radnika koji ne dolazi iz članica EU ne mora više dokazivati da na europskom tržištu radne snage nije uspio pronaći odgovarajućeg radnika. U ovom trenutku Njemačkoj najviše nedostaju inženjeri elektrotehnike, mehatronike i metalurgije, informatički stručnjaci, ali i medicinske sestre, kuhari i njegovatelji. Na današnjem sastanku u Berlinu trebao bi biti usvojen i memorandum o razumijevanju, kojim se država poziva da zaposli dodatno osoblje i osposobi poseban ured koji bi pomogao i ubrzao procesuiranje viza za strane radnike s obzirom na to da se pokazalo da je to u proteklom razdoblju bio jedan od najvećih problema koji je usporavao dolazak stranih radnika.

Planira se i organizacija tečajeva njemačkog jezika za strane radnike u zemljama podrijetla. Njemački stručnjaci već dugo upozoravaju kako je privlačenje kvalificiranih radnika ključan preduvjet za budući rast njemačkog gospodarstva. Direktor istraživačkog odjela za migracije njemačkog saveznog Instituta za tržište rada (IAB) Herbert Brücker nedavno je izračunao da Njemačka, ako želi očuvati stabilnost svog gospodarstva, treba oko 400 tisuće useljenika godišnje sve do 2060. godine.

Tradicionalni njemački bazen radne snage u jugoistočnoj Europi ubrzano se prazni, zbog čega se Njemačka, ako želi očuvati gospodarski rast, mora privući nove radnike iz drugih krajeva svijeta. Novim zakonom Njemačka cilja na radnike iz Meksika, Indije, Filipina i Vijetnama.

Njemačka politika istodobno pokušava ublažiti strahove jednog dijela stanovništva, nepovjerljivog prema useljenicima, objašnjavajući kako nije riječ o nekontroliranom useljavanju migranata, već kontroliranom useljavanju kvalificiranih radnika, bez kojih njemačko gospodarstvo nema budućnosti.

Legalno useljavanje

Iako je migrantska kriza proteklih godina izazvala duboke podjele i sukobe u Njemačkoj, na čemu je profitirala isključivo radikalna desnica, njemačka politika zadržala je pragmatičan odnos prema ovom pitanju ustrajući na stajalištu da kvalificiranim radnicima treba dati priliku da legalnim putem dođu u Njemačku. Bez stranih radnika, koji su bili jedan od temelja njemačkog poslijeratnog uspjeha, neće biti ni njemačkog gospodarskog čuda.