Putnik u avionu zabilježio jeziv prizor na nebu: 'Mislio sam da je nešto eksplodiralo'

Putnik koji je poletio s bruxellesske zračne luke 8. ožujka snimio je dramatičan prizor na nebu, užarenu vatrenu kuglu, za koju je kasnije potvrđeno da je meteor koji je bio vidljiv u nekoliko europskih zemalja. Denis Maltizov iz Berlina bio je na letu Brussels Airlinesa SN2589 kada je tijekom polijetanja primijetio jarki bljesak kroz prozor. U početku ga je, kaže, prizor ozbiljno uplašio jer je pomislio da je nešto eksplodiralo u blizini zrakoplova. "Sve se dogodilo oko 18:53 sati tijekom polijetanja. Snimao sam timelapse kroz prozor aviona kada se iznenada pojavio vrlo svijetao objekt, nakon čega je uslijedio intenzivan bljesak, gotovo poput eksplozije svjetlosti", rekao je Maltizov za Newsweek. "Nekoliko sekundi sam stvarno mislio da je nešto eksplodiralo u blizini aviona, što je bilo prilično strašno". Ovaj nebeski fenomen zabilježen je diljem Belgije, Njemačke, Francuske, Luksemburga i Nizozemske, uzrokujući zbunjenost i uzbunu među svjedocima, sve dok znanstvenici nisu potvrdili da se radi o prirodnom fenomenu.

Nakon slijetanja, kapetan zrakoplova pretpostavio je da se radi o komadu svemirskog materijala koji je izgorio u atmosferi. Maltizov je kasnije podijelio snimku kadar po kadar na društvenim mrežama, priznajući da ga još uvijek proganja ono što je doživio. "Snimio sam trenutak jer sam već imao uključen timelapse. Iskreno, nekoliko sekundi bio sam uvjeren da je došlo do eksplozije u blizini aviona. Često letim, ali ovo je prvi put u životu da sam stvarno osjetio strah tijekom leta", rekao je. Opisujući prizor, dodao je da je gledao kako "kamen koji je putovao milijarde kilometara kroz svemir gori pred njegovim očima". Ubrzo je postalo jasno da nije bio jedini svjedok. Ljudi diljem Europe izvještavali su o istom fenomenu otprilike u isto vrijeme. "Saznao sam da su mnogi u Belgiji, Njemačkoj i okolnim zemljama vidjeli istu vatrenu kuglu, što jasno ukazuje na meteor koji je ušao u atmosferu", rekao je.

Kasnije je objavu nadopunio informacijama da su svjedoci opisali "ogromnu vatrenu kuglu s dugim užarenim repom, nakon čega je uslijedio snažan bljesak, pa čak i glasne detonacije dok se raspadala u atmosferi". Europska svemirska agencija (ESA) potvrdila je da je oko 18:55 sati po srednjoeuropskom vremenu uočen izuzetno svijetao meteor koji se kretao od jugozapada prema sjeveroistoku preko zapadne Europe. Prema njihovim podacima, objekt je bio vidljiv nekoliko sekundi prije nego što se raspao u atmosferi, a snimile su ga kamere za praćenje meteora, mobiteli i drugi uređaji. Zvuk njegovog prolaska mogao se čuti čak i sa zemlje. Tim za planetarnu obranu Europske svemirske agencije trenutno analizira prikupljene podatke kako bi procijenio veličinu i putanju objekta, za koji se vjeruje da ima promjer od nekoliko metara. Kako navode, takvi objekti relativno često ulaze u Zemljinu atmosferu i u većini slučajeva ne predstavljaju opasnost.

Slične pojave zabilježene su i u drugim dijelovima svijeta. U Sjedinjenim Državama, glasan prasak koji se čuo iznad sjeveroistočnog Ohija također je povezan s meteorskom aktivnošću. Meteorolozi su rekli da satelitski podaci ukazuju na to da je zvuk uzrokovan ulaskom meteora u atmosferu, dok su lokalni mediji izvijestili da se detonacija čula neposredno prije 9 sati ujutro te da su je osjetili deseci tisuća ljudi, čak i u dijelovima Pennsylvanije i New Yorka. Stručnjaci vjeruju da je buka nastala kada je objekt probio zvučni zid. Maltizov je objavio svoj video na Instagramu, gdje je pregledan više od milijun puta, te priznaje da nije očekivao toliku pažnju. "Podijelio sam video jer je trenutak bio stvarno nevjerojatan i shvatio sam da sam ga slučajno snimio. Nisam očekivao ovakvu reakciju. Malo je nadrealno vidjeti koliko je ljudi zainteresirano za nešto što se dogodilo potpuno slučajno", zaključio je.