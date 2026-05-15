Nikola Bašić: 'Kao što je Smoje branio jezik Dalmacije, ja branim njezinu arhitekturu'

Akademik Nikola Bašić ovogodišnji je dobitnik plakete Miljenka Smoje koja se uručuje na Smojinoj marendi, tradicionalnom druženju kojega organizira fotograf Boris Kragić, Smojin prijatelj i suradnik. -Nagrada se dodjeljuje ljudima koji su ime Dalmacije pronijeli po svijetu – pojasnio je Kragić zbog čega se arhitekst Bašić našao rame uz rame s prijašnjim dobitnicima, među kojima su Luko Paljetak, Tonko Marojević, Tereza, Oliver, dr. Miroslav Radman, Veljko Barbieri, Đurđica Bjedov...

-To je stvarno jedna posebna nagrada. Ja sam se, hvala Bogu, nadobivao različitih nagrada, ali ovakvu nagradu, rekao bih, s ovakvom težinom i ovakvim karakterom, stvarno rijetko dobijete. To je zapravo jedan oblik izvaninstitucionalnog i društvenog priznanja. Zato je to jako šarmantno i baš sam ponosan što je moj doprinos našem prostoru – zavičajnom prostoru, našoj Dalmaciji – prepoznat na tragu onoga što je radio Miljenko Smoje. A to znači naše lokalne vrijednosti učiniti univerzalnima – rekao je akademik Bašić

-Uvijek sam se trudio da, vjerujući i poštujući naše lokalne vrijednosti i ono što mi jesmo, to pretočim u jezik, odnosno vokabular koji će biti razumljiv svijetu. Isto tako, opirao sam se krutim jezičnim standardima – izjavio je Bašić. Kao što je Smoje afirmira i legitimirao pravo da govorimo dalmatinskim dijalektom, jer je to dio naše kulture, tako se i Bašić opirao standardizaciji koju donosi moderno, globalno vrijeme.

-I ja u svojoj arhitektonskoj priči, u svom arhitektonskom govoru, želim govoriti jezikom koji je izvan uobičajenih graditeljskih standarda, upravo zato da bih mogao svjedočiti svoje podneblje, kulturu svoje zajednice i interpretirati ono što ja zovem arhitektonskom pripadnošću. Jer vjerujem da arhitektura pripada mjestu. Nisam jedini koji to vjeruje, ali ja to nastojim svjedočiti svojim radom. Ako arhitektura ne pripada mjestu, kulturi zajednice i podneblju, onda to za mene nije arhitektura, nego neki bezlični građevinski proizvod. To bi bila moja poveznica s onim što je Miljenko Smoje radio, najviše kroz svoj autentični jezični izraz, kojim je svjedočio vrijednosti naše vječne Dalmacije. Dalmacije koja bi, zapravo, u europskim razmjerima trebala biti puno poznatija kao regija Mediterana – slavna, vječna i prekrasna metafora najboljih mediteranskih vrijednosti – poručio je Bašić.

Nagradu dodjeljuje žiri kojega čine akademski kipar Kažimir Hraste, profesor Dragan Dužević, dokumentarist i avanturist Nikola Horvat, načelnik Općine Murter Šime Ježina i Boris Kragić. Akademiku Bašiću uručena je pozlaćena plaketa rada akademskog kipara i slikara Mile Skračića i bocu vina najbolje vinarke Hrvatske Marije Mrgudić. Na plaketi piše "Nagrada Miljenko Smoje 2926. godina", a greška je jako razveselila akademika Bašića. - Ovo kao da je Smoje režirao pa dobivam nagradu iz budućnosti. Ili je to znak da će i za 900 godina biti Dalmacije i Dalmatinaca?! - nasmijao se Bašić.