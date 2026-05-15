OPASNO VRIJEME

FOTO Objavljene prognostičke karte: Dijelu Europe prijete i superćelijske oluje, a onda stiže novi obrat

vrijeme
Foto: Severe Weather Europe
1/6
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
15.05.2026.
u 07:25

Jutarnje temperature u mnogim krajevima spustit će se blizu nule ili čak ispod, dok će dnevni maksimumi biti 10 do 15 stupnjeva niži od prosjeka za ovo doba godine

Europa prolazi kroz dramatičnu promjenu vremena. Hladni val probija se kroz srce Europe, donoseći znatno hladniji zrak duboko na jug i stvarajući uvjete za višednevni period opasnog vremena. Hladna zračna masa sudara se s toplim i vlažnim zrakom nad Sredozemljem, što je klasičan recept za jake oluje, tuču i obilne oborine. Prijete i superćelijske oluje, ali i bujične poplave. Hladna zračna masa već je od četvrtka zahvatila velik dio Europe, a najizraženiji pad temperature očekuje se u zapadnoj i srednjoj Europi te na sjevernom Mediteranu. Jutarnje temperature u mnogim krajevima spustit će se blizu nule ili čak ispod, dok će dnevni maksimumi biti 10 do 15 stupnjeva niži od prosjeka za ovo doba godine. Najhladnije jutro najavljuje se za subotu, uz realnu opasnost od mraza u nižim područjima. U Alpama i Pirenejima očekuje se novi snijeg, lokalno i do 50 centimetara snijega do početka sljedećeg tjedna. Krajem vikenda ovaj hladni val će postupno slabjeti, a početkom sljedećeg tjedna očekuje se nagla promjena – topliji zrak s jugozapada vraća se u Europu i temperature će se brzo normalizirati, ponegdje čak i iznad prosjeka, piše Severe Weather Europe.

Najugroženija područja, prema Severe Weather Europe su sjeverna Italija, Jadranska obala, dio Balkana. Očekuju se jake oluje s tučom, olujni vjetrovi, lokalno obilne oborine koje mogu uzrokovati bujične poplave Krajem vikenda ovaj veliki hladni val počinje slabjeti. Sljedeći tjedan očekuje se još jedna promjena vremena. Blokada na Atlantiku se urušava, a topliji zrak s jugozapada vraća se u Europu. Temperature će se vratiti na uobičajene vrijednosti za svibanj, a na nekim područjima čak i iznadprosječne. Moguć je i rani val vrućine. Toplije vrijeme sljedećeg tjedna prvo će se proširiti na zapadnu i jugozapadnu Europu, a zatim će se postupno pomicati prema istoku kako tjedan bude odmicao.

Ključne riječi
Severe Weather Europe vremenska prognoza vrijeme

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

