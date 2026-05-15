CJP s popisa ubijenih novinara uklonio Yaacouba Al-Barsha – Hamas ga je označio kao svog zapovjednika

Odbor za zaštitu novinara (The Committee to Protect Journalists - CPJ) uklonio je s popisa ubijenih novinara Yaacouba Al-Barsha (u dokumentima im je bio naveden i kao Yacoup Al-Borsh), nakon što je Hamas objavio da je djelovao kao vojni zapovjednik u njihovim redovima. U bazu je Al-Barsh ušao kao izvršni direktor lokalne radijske postaje Namaa Radio u Gazi, nakon što je poginuo u studenome 2023. od ozljeda zadobivenih u izraelskom zračnom napadu na njegovu obiteljsku kuću u izbjegličkom kampu Jabalia.

CPJ ga je, nakon što je utvrđeno da je novinarsku poziciju koristio kao pokriće za terorističko djelovanje, maknuo s popisa na kojem je bio dvije i pol godine. Kad se na stranici CJP-a u tražilicu upiše njegovo ime, više ne izbacuje nikakve podatke – ni povijesne, no nije stavljena nikakva informacija koja bi pojasnila zašto je bio i zašto ga više nema na popisu.

Dosad je, vezano uz rat s Gazom, s palestinske strane s popisa uklonjeno ukupno devet osoba nakon što se utvrdilo da nisu bili novinari, niti medijski djelatnici: uz Al-Barsha to su Mohamed Khaireddine, Bahaa Okasha, Salma Mkhaimar, Ahmed Fatima, Mohamed Al Jaja, Assaad Shamallakh, Mohamed Fayez Abu Matar i Abdullah Darwish.

Uklonjena su i tri izraelska novinara ubijena tijekom terorističkog napada Hamasa 7. listopada 2023. jer u tom trenutku nisu bili na novinarskom zadatku. To su urednice Shai Regev i Ayelet Arnin te Oded Lifshitz, umirovljeni novinar i mirovini aktivist koji je radio za Road to Recovery, organizaciju koja pomaže palestinskim građanima kojima je potrebna medicinska pomoć u prijevozu do izraelskih bolnica preko granice Oded Lifshitz. Otet je u napadu 7. listopada i ubijen u zatočeništvu.

No zanimljivo je da je do uklanjanja Al-Barsh bio na popisu ubijenih novinara iako u trenutku smrti također nije obavljao novinarski posao. Uklonjen je tek kad je Hamas potvrdio da je njihov „mučenik“, kako su objavili, iako su im tu informaciju izraelske vlasti prethodno već proslijedile. Palestinska novinarka Alaa Taher Al-Hassanat za koju se vjerovalo da je poginula u zračnom napadu, maknuta s popisa nakon izvještaja da je preživjela, kao i Mansour

Shouman, kanadsko-palestinski novinar koji je vođen kao nestao. Pojavio se živ u veljači 2024. No na popisu im je još Mahdi Al-Mamluk, ubijen 2024. kojega vode kao „palestinskog vanjskog inženjera za emitiranje televizije Al-Quds Al-Youm, povezane s Islamskim džihadom, iako ga je Palestinski islamski džihad identificirao kao zamjenika voditelja svoje komunikacijske jedinice. I u objavi vojnih medija Saraya al-Quds na Telegramu navode ga kao "mučenika Mahdija Hassana Al-Mamluka", pomoćnika u središnjoj komunikacijskoj jedinici.

Ista je situacija i s Bilalom Rajabom, za kojeg stoje podaci da je snimatelj televizije Al-Quds Al-Youm, ubijen u studenom 2024. Identificiran je kao pripadnik Saraya al-Qudsa, oružanog krila Islamskog džihada koji je služio u bataljunu Shuja'iyya brigade u Gazi. Popisu tu nije kraj. Mustafa Bahr, suosnivač web stranice Palestine Breaking News, ubijen u ožujku 2024. također je nakon smrti osvanuo na društvenim mrežama terorista koji su mu odali počast kao "zapovjedniku mudžahedinu" i zapovjedniku specijalnih operacija u Liwa al-Tawhidu, dijelu brigada Nassera Salaha al-Dina.

Ahmeda Abu Shariju na popisu CJP-a navode kao slobodnog fotografa i urednika koji je radio i za iransku novinsku agenciju Tasnim. No Fox News izvijestio je da ga je službena Telegram stranica Mudžahedinskih brigada, vojnog krila Palestinskog mudžahedinskog pokreta, identificirala kao svog člana - terenskog zapovjednika, tri dana nakon smrti, dok je Rizq Abu Shakian, naveden na stranici CPJ-a kao medijski radnik i administrator agencije Palestine Now, objavljen na fotografiji u Hamasovoj uniformi na Telegram stranici na kojoj su dijeljene slike palestinskih mučenika, članova Hamasovih brigada Al-Qassam. (https://www.foxnews.com/world/analysts-say-gaza-civilian-deaths-include-hamas-other-terror-members-working-medics-media-workers)

U listopadu 2024. IDF je objavio obavještajne dokumente, uključujući tablice osoblja, popise tečajeva, telefonske imenike i dokumente o plaćama, u kojima je i šest novinara Al Jazeere identificirano kao operativci Hamasa ili Palestinskog islamskog džihada, dok se u studiji Centra za obavještajne i terorističke informacije Meir Amit iz prosinca 2025. tvrdi da su 157 od 266 medijskih djelatnika u Gazi članovi ili suradnici terorističkih skupina: 104 je povezano s Hamasom i 45 s Islamskim džihadom.