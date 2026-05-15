PREMAŠEN PROCIJENJENI BUDŽET

Još ništa od autoceste za Dubrovnik: HAC poništio natječaje za dvije dionice, sve ponude su preskupe

VL
Mateja Papić
15.05.2026.
u 15:42

Iz HAC-a su naveli da su sve ponude premašile procijenjenu vrijednost nabave i raspoloživi budžet, zbog čega je postupak morao biti poništen.

Hrvatske autoceste poništile su natječaje za izgradnju dviju dionica autoceste prema Dubrovniku – Rudine – Slano i Slano – PUO Mravinjac – iako su postupci pokrenuti još u siječnju 2024., a ponude otvorene u srpnju iste godine. Financijski najpovoljnije ponude dala je indijska tvrtka Afcons Infrastructure Limited, no nijedna od ukupno 12 pristiglih ponuda nije bila unutar planiranih sredstava za realizaciju projekta.

Iz HAC-a su naveli da su sve ponude premašile procijenjenu vrijednost nabave i raspoloživi budžet, zbog čega je postupak morao biti poništen. Inače, odluka je donesena svega nekoliko dana nakon što je premijer Andrej Plenković poručio da je dovršetak autoceste prema Dubrovniku jedan od infrastrukturnih prioriteta.

Kako je ranije objavljano, za poddionicu Rudine – Slano (9 km) pristiglo je sedam ponuda, među kojima su Strabag s 320,9 milijuna eura bez PDV-a, turski Dogus s 370,2 milijuna eura, Afcons Infrastructure Limited s 240,5 milijuna eura, Cengiz İnşaat s 345 milijuna eura, zajednica Texo Molior i China Civil Engineering Construction Corporation s 348,9 milijuna eura, China Bridge and Road Corporation s 285,8 milijuna eura te zajednica Ashoka Buildcon Limited i Serneke International Group AB s 342 milijuna eura. Za poddionicu Slano – PUO Mravinjac (11,5 km) pristiglo je pet ponuda, uključujući Strabag s 328,8 milijuna eura, Cengiz İnşaat s 258,8 milijuna eura, Afcons Infrastructure Limited s 214,4 milijuna eura, China Road and Bridge Corporation s 277,5 milijuna eura te zajednicu Texo Molior i China Civil Engineering Construction Corporation s 288,2 milijuna eura.

„Budući da nijedna ponuda nije bila u okviru planiranih sredstava, postupak je bilo nužno poništiti. Hrvatske autoceste d.o.o. već su pokrenule aktivnosti za osiguravanje uvjeta za ponovno pokretanje postupka javne nabave. Ovim putem ističemo da je izgradnja autoceste do Dubrovnika prioritet Hrvatskih autocesta te da poništenje ovog postupka ne mijenja planove vezane uz realizaciju projekta”, stoji u priopćenju HAC-a.

Komentara 3

Avatar rubinet
rubinet
16:44 15.05.2026.

Hoću li ja doživjeti dolazak autoceste u svoj rodni kraj? Izgleda: neću

struky3_
16:33 15.05.2026.

Šta ne date Debeljaku

Rimljan
15:57 15.05.2026.

Zelenih šuštavci nima

