Hitna evakuacija putnika na dubrovačkoj pisti: Dim ispunio kabinu putničkog aviona

Na dubrovačkoj zračnoj luci večeras je na kratko proglašeno stanje pripravnosti nakon što je posada easyJetovog zrakoplova Airbus A320 (registracija OE-INE) prijavila pojavu dima u kabini. Incident se dogodio dok se zrakoplov nalazio na stajanci, neposredno prije planiranog polijetanja na letu EJU78VZ/U24252 za Napulj.

Prema informacijama AvioRadara, odmah po dojavi aktivirane su sve hitne službe, koje su stigle na mjesto događaja u roku od nekoliko minuta. Putnici su, uz asistenciju posade i pod nadzorom vatrogasne jedinice Zračne luke Dubrovnik, brzo i sigurno evakuirani u aerodromske autobuse.