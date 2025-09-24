Nova drama na nebu, avion koji je prevozio ministricu imao problem s GPS-om: Sve se dogodilo blizu ruske enklave

Španjolski dužnosnici objavili su da je avion s ministricom obrane Margaritom Robles doživio smetnje GPS sustava tijekom leta prema Litvi. Incident se dogodio dok je Airbus A330 prelijetao rusku enklavu Kalinjingrad. Došlo je do smetnje koja je poremetila GPS navigacijski sustav. Iako je zrakoplov sigurno sletio, incident je dodatno zaoštrio ionako napete odnose između Rusije i NATO-a. Prošli tjedan, španjolski kontingent presreo je osam ruskih zrakoplova iznad Baltičkog mora, što ukazuje na pojačanu rusku aktivnost u regiji. Ovaj incident dolazi u trenutku kada se Rusija optužuje za agresivno testiranje NATO-ovih obrambenih kapaciteta. Sličan incident dogodio se prije nekoliko tjedana, kada je zrakoplov s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen bio prisiljen sletjeti u Plovdiv. Bugarske vlasti su za taj incident optužile Rusiju, nazvavši ga "očitom sabotažom". Glasnogovornica Europske komisije Arianna Podesta potvrdila je smetnje, ali je istaknula da je zrakoplov sigurno sletio, piše Daily Mail.

Rusija je u više navrata bila osumnjičena za ometanje GPS signala u baltičkoj regiji. Finska vojska tvrdi da Rusija koristi ovu taktiku za zaštitu svojih naftnih luka, vojnih lokacija i druge strateške imovine od ukrajinskih dronova. Estonija je također prijavila kršenje svog zračnog prostora od strane tri ruska borbena zrakoplova MiG-31, dok je Poljska izvijestila o upadu oko 20 ruskih dronova početkom rujna. Zračna luka u Kopenhagenu bila je privremeno zatvorena zbog rojeva dronova, što je danska obavještajna služba povezala s mogućom ruskom sabotažom. Direktor operacija danske obavještajne službe PET, Flemming Drejer, upozorio je na "visoku prijetnju sabotaže" u regiji, naglašavajući da Rusija možda testira reakcije NATO-ovih članica.

Litavski parlament danas je izglasao zakon koji ovlašćuje vojsku da obara bespilotne letjelice koje krše zračni prostor zemlje, s učinkom od listopada. "Sada možemo brzo reagirati, uključujući uništavanje dronova", izjavio je ministar obrane Dovile Sakaliene. Zakon je usvojen s velikom većinom glasova, odražavajući ozbiljnost situacije. NATO je u utorak objavio da će upotrijebiti "sva potrebna vojna i nevojna sredstva" za obranu svojih članica, osudivši "sve neodgovornije ponašanje" Rusije. Europski povjerenik za obranu i svemir Andrius Kubilius pozvao je na veću koordinaciju u borbi protiv ruskih hibridnih napada, upozoravajući na strategiju destabilizacije Europe.

GPS ometanje, postalo je ključna taktika u ruskom arsenalu hibridnog ratovanja. Prema izvješćima, ruski sustavi mogu ometati satelite u niskoj Zemljinoj orbiti ugrožavajući civilnu i vojnu navigaciju. Dok Rusija negira optužbe za ometanje satelitskih mreža, incidenti poput ovih potiču zabrinutost među europskim dužnosnicima. Kubilius je naglasio potrebu za većim ulaganjima u tehnologiju kako bi se suprotstavili ovim prijetnjama.