Herson oslobođen, propao i san o 'ruskoj Moldaviji'

Ukrajinske snage jučer su oslobodile Herson nakon skoro devetomjesečne ruske okupacije. Ukrajinski vojnici ušli su u središte grada, u kojem su se ponovno zavijorile ukrajinske zastave. Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju oduševljene građane Hersona kako slave oslobođenje i pozdravljaju ukrajinske vojnike. Ukrajinska vojska u grad je ulazila polako i oprezno, pribojavajući se mina i zasjeda. Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je da je ruska vojska okončala povlačenje sa zapadne obale rijeke Dnjepar i Hersona koji, kako su ustvrdili, unatoč ruskom povlačenju, "ostaje dio Rusije". Rusi su prije odlaska deportirali oko 100 tisuća stanovnika Hersona na Krim.

Racionalna odluka

Ruski predsjednik Vladimir Putin koncem rujna proglasio je nakon farsičnih referenduma aneksiju četiriju ukrajinskih regija, među njima i Hersona, no riječ je o nelegalnoj odluci koju nitko ne priznaje. Iako u Moskvi tvrde da je povlačenje proteklo uredno i bez žrtava, kao i da na zapadnoj obali Dnjepra nije ostavljen nijedan vojnik ili komad ruskog oružja, snimke na društvenim mrežama s terena to demantiraju, svjedočeći o kaosu i panici u ruskim redovima. Ukrajinci gađaju ruske snage pri povlačenju, dok su Rusi, kako bi usporili Ukrajince, srušili već oštećeni most Antonovski, koji je Rusima jedno vrijeme bio jedina veza s pozadinom.

Povlačenje ruskih snaga sa zapadne obale Dnjepra i prepuštanje Hersona, jedinog regionalnog središta koje su ruske snage dosad uspjele okupirati, koliko god bilo teško i politički osjetljivo za ruskog predsjednika Putina, zapravo je jedna od rijetkih racionalnih i razumnih Putinovih odluka u dosadašnjih osam i pol mjeseci rata. O neodrživosti ruskih položaja u tom dijelu ukrajinskog fronta već dugo govori velika većina vjerodostojnih vojnih analitičara, upozoravajući na činjenicu da se ruske snage tamo nalaze u poluokruženju, dok su Ukrajinci ciljanim raketnim napadima proteklih tjedana uništili ili teško oštetili većinu mostova preko Dnjepra, koje je ruska vojska koristila za opskrbu oko 30 tisuća ruskih vojnika koji su bili raspoređeni na desnoj obali. Upravo to objašnjenje ruskog povlačenja ruskoj su javnosti predstavili i ministar obrane Sergej Šojgu i novi zapovjednik ruskih snaga u Ukrajini, general Sergej Surovikin, koji su u nesvakidašnjoj i pomno režiranoj televizijskoj prezentaciji odluke o povlačenju – ratni zapovjednici inače takve zapovijedi nikad ne objavljuju pred TV kamerama – objasnili da će tako spasiti živote ruskih vojnika i borbenu sposobnost ruskih jedinica, koje će moći koristiti na drugim frontama.

Međutim, jasno je da ponižavajući gubitak Hersona predstavlja najveći ruski vojni poraz u ratu i dosad najveći udarac za Putina. Herson je zapravo bio jedini ruski uspjeh u dosadašnjem ratu, a sada je i on nestao. Zato su za objavu teške odluke bili zaduženi drugi, ponajprije Šojgu i general Surovikin, koji je odmah nakon imenovanja na novu dužnost najavljivao da će morati donositi teške odluke i da će one ovisiti o "vojno-taktičkoj situaciji". Rusko zapovjedništvo dio snaga premjestit će sa zapadne na istočnu obalu Dnjepra, gdje je u toku izgradnja novih ruskih obrambenih linija, s obzirom na to da će Rusi i nakon napuštanja područja na zapadnoj obali i dalje kontrolirati oko 60 posto regije Herson. Time će nova obrambena linija agresorskih snaga dobiti stratešku dubinu i funkcionalne opskrbne pravce, što će otežati, a možda i potpuno onemogućiti, ukrajinske pokušaje prelaska široke rijeke Dnjepar. Time bi Rusi uspjeli zaustaviti ukrajinsko napredovanje i iznimno uspješnu ukrajinsku kontraofenzivu, što je ujedno i jedan od ključnih ruskih ciljeva. Rusija ovu odluku pokušava predstaviti kao ustupak ukrajinskoj strani i prvi korak prema budućim pregovorima, pri čemu bi se Moskva vjerojatno zadovoljila već i dogovorom o primirju i zamrzavanjem sadašnjeg stanja, s obzirom na to da iz Moskve već poručuju kako će obje strane morati uvažiti situaciju na terenu.

Ukrajinska strana zasad ne prihvaća ruske pozive, što je i logično, s obzirom na to da se ruske snage ne povlače iz Hersona dobrovoljno, baš kao što to naglašava i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. To je povlačenje rezultat dobro isplanirane i provedene ukrajinske kontraofenzive, koja se nije sastojala od jednog velikog i brzog prodora, kao u slučaju nedavnog oslobađanja harkivske regije na sjeveru, nego od više manjih, ali vrlo preciznih udara i prodora, kojima su ruske snage dovele u bezizlaznu situaciju. Ukrajinci su tako uspjeli prisiliti Ruse na odlazak iz Hersona bez velike i krvave bitke, uličnih borbi i ogromnih gubitaka koje bi ukrajinske snage pretrpjele u tom slučaju, što je dosad najveći ukrajinski uspjeh i dosad daleko najinteligentniji pothvat u cijelom ratu.

Kolosalna propast

Oslobađanjem Hersona Ukrajinci su napravili još jedan veliki korak prema konačnom oslobođenju zemlje. Riječ je o oslobođenju skoro pet tisuća četvornih kilometara strateški važnog područja i iznimno plodnog poljoprivrednog zemljišta, što Ukrajincima otvara mogućnost daljnjeg prodora na jug, prema Krimu, ali i na istok, prema Azovskom moru, čime bi se prekinula ruska kopnena veza do Krima. Ukrajinska pobjeda u Hersonu zapečatila je sudbinu ambiciozno zamišljenog ruskog prodora prema Mikolajivu i dalje prema Odesi, a potom i preuzimanja kontrole nad cijelom ukrajinskom crnomorskom obalom i povezivanja s Pridnjestrovljem u Moldaviji, koji su kremaljski stratezi osmislili nakon neuspjeha u pokušaju rušenja legalne vlasti u Kijevu i osvajanja cijele Ukrajine na početku invazije. Pokazalo se da je taj plan bio megalomanski, a sada je kolosalno propao i drugi Putinov ratni cilj. Što je sljedeći Putinov potez?