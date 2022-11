Slavlje na ulicama Hersona, posvuda vijore ukrajinske zastave, građani dočekali vojnike

Iz ukrajinskog Hersona danas su otišli posljednji ruski vojnici te je grad, i desetak okolnih sela, nakon više tjedana okupacije napokon slobodan.

Cijeli dan diljem grada se slavi, a brojne snimke općeg veselja dijele se na društvenim mrežama.

Netko je snimio kako građani pozdravljaju Ukrajinske vojnike na ulicama grada.

Opće veselje uzrokovale su ukrajinske zastave na uniformama vojnika u centru grada koji je Rusija anektirala.

Ukrajinske zastave ponovno vijore na zgradi policije i Regionalne državne uprave Hersona.

A građani su razmontirali i plakat na kojem je pisalo "Rusija je ovdje zauvijek".

Ukrajinska je pošta ovom prilikom izvijestila kako u prodaju puštaju posebnu markicu "Herson je Ukrajina" kojom će obilježiti ovaj veliki dan. "Ovo je prva poštanska marka posvećena herojskom gradu, nakon koje će se sigurno pojaviti drugi herojski gradovi" rekao je direktor ukrajinske pošte Ihor Smilianski.