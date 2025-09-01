Početkom ljeta navršilo se 150. godina od izbijanja čuvenog Hercegovačkog ustanka 1875. godine. Bila je to prva ozbiljna pobuna kršćanske raje u Bosni i Hercegovini protiv turskog okupatora, koja je dovela do "oslobađanja" južnog dijela Hercegovine, te simbolički označila kraj dominacije Osmanlija u ovom dijelu Europe. Višestruko je utjecala na daljnju regionalnu i europsku povijest, sudbinu turskog carstva i uopće miješanje geopolitičkih karata. Naime, ustanak je Europi otkrio sve slabosti turske sile koja je ubrzo prozvana "bolesnikom s Bospora" te je isprovocirao sazivanje Berlinskog kongresa 1878. koji je u potpunosti redefinirao odnose na jugoistoku Europe. Podsjetimo, tada je Austro-Ugarskoj dopušteno da preuzme upravljanje Bosnom i Hercegovinom, teritorijem koji je do tada bio pod vrhovnom vlašću Osmanskog Carstva. Također joj je dano pravo da razmjesti vojsku u Novopazarskom sandžaku, čime je osigurala stratešku prednost prema Solunu i spriječila teritorijalno povezivanje Srbije i Crne Gore.
Hercegovci krojili kartu Europe: Prije 150 godina izbio ustanak koji je promijenio geopolitiku
Hrvati su inicirali pobunu u južnoj Hercegovini (Gabela, Dračevo), a Srbi su se nekoliko tjedana kasnije priključili u istočnoj Hercegovini, što je pokazalo mogućnost suradnje između južnoslavenskih naroda okupljenih oko zajedničkog interesa i protiv istog neprijatelja
Hrvati, Srbi i Hercegovci. U Hercegovini su i Hrvati i Srbi Hercegovci, zar ne?
A onda je Austro Ugarska napravila anšlus Bosne nakon čega su se Srbi pobunili ne želeći Austro Ugarsku vlast. Pametni Austrijanci su formirali vojne jedinice Anšlus Trupe sastavljene od Hrvata i Muslimana koji su poslani da uguše pobune i vješali sve Srpsko koje bi se usudilo dići glas. Za opomenu su ostavljali obješene ljude da vise danima. Zavadi pa vladaj i od tada je ljubav između Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini. Ta ljubav je prenešena i u Hrvatsku sa velikim brojem migranata. Blago nama.