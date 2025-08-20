Naši Portali
ISTRAŽIVANJE POKAZALO

HEP, PPD i HOPS prvi izbor radnika u energetici: Evo koje pogodnosti ih privlače

Šibenik: Radnici rade na održavanju dalekovoda
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Jolanda Rak Šajn
20.08.2025.
u 19:45

Sigurnost radnog mjesta, ravnoteža privatnog i poslovnog života te mogućnosti za napredak u struci glavni su kriteriji zaposlenika

HEP, Prvo plinarsko društvo i HOPS (Hrvatski operator prijenosnog sustava), najpoželjniji su poslodavci u djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom, pokazalo je istraživanje Poslodavac prvog izbora koje je tijekom lanjske godine na uzorku većem od 34 tisuće ispitanika provela tvrtka Alma Career, vlasnica portala MojPosao. Nakon prve trojke, slijede pak Energia Naturalis, Termoplin, LNG Hrvatska, Gradska plinara Zagreb, Energo, Energija projekt i E.ON Energia.

Rezultati istraživanja odražavaju želje i očekivanja radnika, odnosno pokazuju u kojim bi tvrtkama ispitanici najradije nastavili svoju karijeru kada bi mogli slobodno birati. Na upit da izdvoje do tri ključna čimbenika koja po njima definiraju idealnog poslodavca, najviše ispitanika (70,8%) navelo je sigurnost radnog mjesta, zatim ravnotežu privatnog i poslovnog života (45%) te mogućnosti za napredak u struci (36,8%). Uz to, istaknuli su i važnost dobre reputacije tvrtke, kvalitetnih odnosa među kolegama i korektan odnos nadređenih.

Prema rezultatima istraživanja, 48% ispitanika koji bi najradije radili u tvrtkama iz sektora opskrbe energijom često razmišlja o promjeni posla, što je malo više nego u ukupnom uzorku (46%). Dodatnih 40,6% o toj mogućnosti razmišlja povremeno, dok 11,1% ispitanika uopće ne razmatra promjenu poslodavca. S druge strane, oni koji već rade kod svog idealnog poslodavca u tom sektoru rjeđe razmišljaju o promjeni. Čak 51% uopće ne planira tražiti novi posao, a samo 10,6% često razmišlja o odlasku.

Istraživanje je pokazalo kako ispitanici koji bi najradije radili u tvrtkama iz sektora opskrbe energijom najviše cijene pogodnosti poput pokrivanja putnih troškova, bonusa za dobre rezultate, fleksibilnog radnog vremena, mogućnosti dodatne edukacije, plaćenih dodatnih zdravstvenih usluga te više dana godišnjeg odmora. S druge strane, najmanje važnima smatraju bonuse za preporuke novih zaposlenika, vikend druženja u organizaciji tvrtke i subvencionirane aktivnosti za opuštanje, poput wellnessa.

Šibenik: Radnici rade na održavanju dalekovoda
