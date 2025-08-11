Ljeti vam je prevruće u domu? Ovi uređaji u stanju pripravnosti vam kradu svježinu

Ljeti, kada temperature rastu, tada osjećaj vrućine u domu može postati pravi problem. No, možda ne znate da čak i kada ne koristite određene kućanske uređaje, njihovo ostavljanje u stanju pripravnosti može dodatno zagrijavati prostor i otežavati održavanje ugodne svježine u vašem domu. Stručnjaci iz Green Energy UK podijelili su da zapravo postoji vrlo jednostavan način za smanjenje topline u vašem domu jer samo trebate isključiti određene uređaje, piše Daily Express.

"Kada je vrijeme toplo, tada je dobro izbjegavati dodatno zagrijavanje prostora korištenjem toplih uređaja. Aparati poput pećnica ili sušilica za rublje brzo će zagrijati vaš dom. Umjesto da koristite sušilicu rublja, osušite odjeću na staromodan način na žici", savjetovali su stručnjaci. Možda zvuči jednostavno, ali većina ljudi ostavlja mnogo elektroničkih uređaja u svom domu u stanju pripravnosti koji nastavljaju trošiti energiju i emitirati toplinu čak i kada se ne koriste.

Sušilice rublja i pećnice su među najgorima jer su ti uređaji toliko veliki i toplina će se brzo širiti, što će značajno povisiti temperaturu u zatvorenom prostoru. Ako odvojite vrijeme za isključivanje uređaja, smanjujete količinu izvora topline u vašem domu, što će ga prirodno održavati hladnijim, tako da ne morate koristiti ventilator.

Čak i manji uređaji poput punjača za telefone mogu zagrijavati vaš dom jer griju površine poput noćnih ormarića i tepiha, čime noću dodatno zadržavaju toplinu u spavaćoj sobi. Zato je vrijedno odvojiti pet minuta prije nego što odete spavati navečer da biste bili sigurni da je sve isključeno jer to može značajno utjecati na održavanje hladnoće vašeg doma.

"Slično tome, televizori, prijemnici, igraće konzole, stereo uređaji i računala koriste male količine električne energije dok su priključeni, no mogu proizvesti mnogo topline", objasnio je stručnjak. Isključivanje elektroničkih uređaja iz struje ne samo da će vam pomoći da vaš dom bude hladniji, već će vam i pomoći u smanjenju potrošnje energije da biste smanjili račune, a time i uštedjeli novac.